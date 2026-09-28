Đồng thuận bàn giao mặt bằng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành

Xây dựng cầu Long Thành mới thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành.

Ngày 28/9, Ủy ban nhân dân phường Long Thành, thành phố Đồng Nai cho biết, sau quá trình tuyên truyền, vận động, đến nay 9 trường hợp cuối cùng trong phạm vi Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đây cũng là những trường hợp cuối cùng tại Đồng Nai cam kết di dời, nhường đất phục vụ Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành.

So với hầu hết các dự án lớn đã và đang triển khai trên địa bàn Đồng Nai, công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành được triển khai nhanh, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Ủy ban nhân dân phường Long Thành, những trường hợp nêu trên nằm trong phạm vi nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành với Quốc lộ 51. Đây là những hộ có hồ sơ đất đai, tài sản trên đất phức tạp, người dân có nhiều kiến nghị về vấn đề tái định cư. Thời gian qua, phường Long Thành đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tổ chức nhiều buổi làm việc để lắng nghe nguyện vọng của người dân. Đồng thời giải thích rõ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án. Sau quá trình vận động, người dân đã nhất trí ký biên bản nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng.

Những ngày tới, các đơn vị liên quan sẽ hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành; qua đó, hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành dài 22 km. Để triển khai dự án Đồng Nai phải thu hồi hơn 4 ha đất thuộc phường Nhơn Trạch, Long Thành, xã An Phước; ảnh hưởng đến hàng trăm hộ. Đến nay, 100% diện tích thuộc dự án đoạn qua phường Nhơn Trạch, xã An Phước đã được bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (chủ đầu tư Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành), tới đây, khi nhận bàn giao đầy đủ mặt bằng, nhà thầu sẽ tăng cường nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công nút giao giữa cao tốc với Quốc lộ 51.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành có 2 gói thầu xây lắp; hiện các đơn vị đang huy động trên 1.500 nhân lực cùng hàng trăm máy móc tổ chức hơn 70 mũi thi công. Với phần đường và cầu cạn, các đơn vị đang hoàn thiện bản mặt cầu, thảm nhựa (đã thảm nhựa hơn 6 km), phấn đấu thông xe cuối năm nay. Riêng hạng mục cầu Long Thành, cầu lớn nhất trên tuyến với chiều dài khoảng 2,3 km, dự kiến cuối năm 2026 hợp long, đầu quý I/2027 hoàn thành.