Đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia

Bàn giao nhà ở

Với người dân ở Lạng Khê (tổ dân phố Phá Lãng) và Ngọc Cục (tổ dân phố Tân Lãng), căn nhà phải di chuyển không đơn thuần là tài sản mà còn là nơi lưu giữ ký ức của cả một đời người, là khu vườn gắn với cuộc sống thường ngày, là nơi chứng kiến con cháu trưởng thành, nhiều thế hệ cùng sinh sống, sum vầy. Vì vậy, khi rời đi không khỏi băn khoăn, lưu luyến. Tuy nhiên, trước chủ trương triển khai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, nhiều hộ dân đã lựa chọn đặt lợi ích chung lên trên hết, chủ động thu xếp cuộc sống để sớm bàn giao mặt bằng.

Cán bộ Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Phá Lãng (bên phải) thăm hỏi, động viên vợ chồng ông Dương Minh Thuyên, khu dân cư Lạng Khê.

Tại khu dân cư Lạng Khê, gia đình ông Dương Minh Thuyên là một trong những hộ tích cực di chuyển. Sinh năm 1946, gắn bó với quê hương 80 năm, ông Thuyên từng tham gia quân đội, sau đó trở thành giáo viên, hiện đã nghỉ hưu. Ngôi nhà hai tầng 80 m2 sàn xây dựng năm 2010 trên diện tích hơn 400 m² là nơi gia đình ông sinh sống nhiều năm. Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, bản thân là thương binh hạng 3/4, vợ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nhưng ông Thuyên vẫn nhanh chóng sắp xếp việc gia đình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông đã thuê nhà tại tổ dân phố Phượng Sơn, phường Lương Tài và di chuyển tài sản đến nơi ở mới.

“Vợ chồng tôi sinh sống trên mảnh đất này gần cả cuộc đời, có rất nhiều kỷ niệm nhưng đây là dự án lớn của đất nước nên gia đình đồng thuận di dời. Điều mong muốn hiện nay là các cơ quan chức năng sớm công bố đơn giá bồi thường, bố trí đất tái định cư để các hộ dân ổn định cuộc sống; đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công” - ông Thuyên chia sẻ.

Khu dân cư Ngọc Cục có 455 hộ dân cần giải phóng mặt bằng, diện tích đất ở khoảng 6,8ha. 364 hộ gia đình đã bốc thăm vị trí đất tái định cư . Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với 136 hộ đã được trình và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đợt 2 với khoảng 80 hộ dân. Tại khu dân cư Lạng Khê, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang đã lập phương án tài sản trên đất đối với 243/268 hộ, tổng diện tích hơn 8,8 ha và trình thẩm định sơ bộ phương án đợt 1 đối với 243 hộ dân.

Cũng tại Lạng Khê, gia đình ông Đỗ Đình Tĩnh có gần 1.000m² đất, xây dựng nhà ở từ năm 1993 và gắn bó với mảnh đất này suốt nhiều năm. Hiện nay, hai vợ chồng ông thuê nhà tại tổ dân phố Đông Hương (phường Lương Tài), cơ bản di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Từng là thanh niên xung phong, ông Tĩnh cho rằng, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi còn trẻ vẫn được ông và gia đình tiếp nối trong việc thực hiện chủ trương lớn của Nhà nước hôm nay.

Sự đồng thuận không chỉ thể hiện ở từng gia đình mà còn lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Theo đại diện khu dân cư Lạng Khê, địa bàn có khoảng 270 hộ dân, trong đó 50% số hộ đã tìm được nơi ở mới. Nhiều gia đình chủ động thuê nhà, chuyển đồ đạc đến nơi ở mới hoặc gửi nhờ nhà người thân để sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Tinh thần đồng thuận cũng đang được thể hiện rõ nét ở khu dân cư Ngọc Cục. Theo ông Nguyễn Ngọc Sáng, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Tân Lãng, khoảng 60% số hộ đã tìm được nơi ở tạm. Nhiều gia đình bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản. Khu phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11/2026.

Hơn 60 năm sinh sống ở Ngọc Cục, gia đình ông Nguyễn Văn Thân có 479m² đất ở. Năm 2025, ông xây dựng ngôi nhà hai tầng diện tích sàn khoảng 160m². Hiện gia đình chủ động thuê nhà tại xã Lâm Thao, bắt đầu di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình. Ông Thân cho biết: "Gia đình ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, sẵn sàng di chuyển để phục vụ công trình trọng điểm. Tuy nhiên, do trên thửa đất có 3 thế hệ cùng sinh sống, việc tìm nơi ở mới và bố trí cuộc sống sau di chuyển không đơn giản. Gia đình mong muốn sớm được thanh toán tiền bồi thường đất, nhà ở, tài sản trên đất và được bố trí tái định cư để có điều kiện xây dựng nơi ở ổn định".

Đặc biệt, tại Ngọc Cục có 122 hộ công giáo thuộc diện di chuyển. Theo ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng Ban Hành giáo khu dân cư Ngọc Cục, bà con cơ bản đồng thuận, 70% đã tìm được nơi ở mới, một số hộ đăng ký với chính quyền để được hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm thời. Để tạo điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con giáo dân, phường Lương Tài đã bố trí địa điểm nhà thờ tạm tại nhà văn hóa tổ dân phố Phượng Sơn.

Nỗ lực bảo đảm quyền lợi người dân

Để sự đồng thuận của Nhân dân thực sự trở thành động lực thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Lương Tài cùng các đơn vị chức năng tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Theo ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch UBND phường Lương Tài, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi đôi với trách nhiệm chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người dân. Phường tổ chức rà soát, bố trí một số trụ sở, công trình công cộng trước đây làm nơi ở tạm cho gia đình chính sách, hộ yếu thế có nhu cầu.

Tích cực phối hợp với đơn vị phát triển quỹ đất đẩy nhanh việc kiểm đếm, lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục tiêu là sớm tổ chức chi trả tiền và tiến hành bốc thăm vị trí đất tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện để người dân yên tâm khi bàn giao mặt bằng. Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 khu dân cư trước ngày 30/11/2026 theo đúng kế hoạch của thành phố.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, khu dân cư Ngọc Cục, tổ dân phố Tân Lãng tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng.

Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Đức Dũng, cán bộ Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất (Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Kinh Bắc) thông tin: Khu dân cư Ngọc Cục có 455 hộ dân cần giải phóng mặt bằng, diện tích đất ở khoảng 6,8ha. Đơn vị đã tổ chức kiểm đếm, gửi khối lượng để các hộ dân kiểm tra, rà soát; triển khai bốc thăm vị trí đất tái định cư cho 364 hộ gia đình. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với 136 hộ đã được trình; dự kiến trung tuần tháng 11/2026 tiến hành chi trả. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đợt 2 với khoảng 80 hộ dân.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang đã lập phương án tài sản trên đất đối với 243/268 hộ, trên tổng diện tích hơn 8,8 ha tại khu dân cư Lạng Khê; trình thẩm định sơ bộ phương án đợt 1 đối với 243 hộ; đang xử lý các thửa đất có nguồn gốc mua bán trái thẩm quyền, rà soát, thẩm định danh sách hộ đủ điều kiện tái định cư và được bồi thường bằng đất ở theo quy định. Phấn đấu hoàn thành danh sách các hộ đủ điều kiện tái định cư, tổ chức bốc thăm lô đất trước ngày 15/11/2026 và hoàn thiện phương án bồi thường đối với đất ở, trình phê duyệt trước ngày 25/11/2026.

Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhưng để sự đồng thuận ấy được duy trì bền vững, điều quan trọng là từng kiến nghị chính đáng phải được lắng nghe, từng chính sách bồi thường thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định. Khi người dân được bảo đảm quyền lợi, có nơi ở mới và điều kiện ổn định cuộc sống, việc bàn giao mặt bằng sẽ không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tự nguyện, đồng lòng vì một công trình mang tầm vóc quốc gia.