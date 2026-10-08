Đóng, thu hẹp 8 lối đi tự mở qua đường sắt ở Nghệ An

Ngày 8/10, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền xã An Châu đóng 2 lối đi bất hợp pháp và thu hẹp 6 lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt.

Các lối đi bất hợp pháp không đảm bảo an toàn được lực lượng chức năng đóng lại và khôi phục hiện trạng ban đầu cho tuyến đường sắt (Ảnh: CSGT Nghệ An).

Ông Hoàng Xuân Quang, Phó phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, cho biết cả 8 lối đi đều dẫn vào khu vực canh tác của người dân. Dù chưa xảy ra tai nạn tại các vị trí này, nguy cơ mất an toàn vẫn thường trực, nhất là vào mùa vụ khi người dân và phương tiện cơ giới qua lại thường xuyên.

Đối với 2 lối đi tại Km 288+710 và Km 288+923 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, các bên thống nhất rào đóng vĩnh viễn, đồng thời tổ chức lối đi thay thế cách đó khoảng 200 - 300m.

Với 6 lối đi còn lại tại Km 285+695, Km 285+950, Km 286+260, Km 289+060, Km 290+000 và Km 291+140, do chưa có đường gom nên dựng cọc bê tông thu hẹp còn 1,6m, ngăn ô tô và phương tiện cơ giới qua đường sắt. Đồng thời, bổ sung biển cảnh báo và tạo vuốt nối để người dân vẫn có thể đưa nông cụ ra đồng phục vụ sản xuất.

Các cột bê tông được chôn xuống phần đường dân sinh để thu hẹp diện tích nhằm ngăn không cho ô tô, xe cơ giới lưu thông (Ảnh: CSGT Nghệ An).

Những lối đi tự mở qua đường sắt, dù xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát và tổ chức giao thông phù hợp. Vì vậy, việc từng bước đóng, xóa, thu hẹp các vị trí này là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Theo báo cáo của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, trên đoạn tuyến đường sắt do đơn vị quản lý, lực lượng liên ngành đã tổ chức đóng, thu hẹp 27 lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, việc đóng, xóa và thu hẹp các lối đi tự mở không chỉ là giải pháp xử lý về hạ tầng mà quan trọng hơn là loại bỏ những điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giữa phương tiện đường bộ và tàu hỏa.

Một lối đi tự mở sau khi được thu hẹp có đầy đủ các biển cảnh báo theo quy định.

Việc đóng các lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt được thực hiện theo Nghị định 16/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ; Công văn 3265/UBND-CN ngày 1/4/2026 của UBND tỉnh Nghệ An; Công văn 260/TB-CĐSVN ngày 7/9/2026 của Cục Đường sắt Việt Nam và Công văn 594/ĐSNT-KTAT ngày 6/10/2026 của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Quá trình thực hiện có sự phối hợp của Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an); Công an xã, UBND xã An Châu; Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh; Phân ban An ninh an toàn Hà Nội và Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi qua đường sắt; không tự ý mở lối đi, phá dỡ rào chắn hoặc đưa phương tiện cơ giới qua các vị trí đã được thu hẹp, đóng, xóa. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.