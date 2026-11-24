Đóng thử các cống ngăn triều, chuẩn bị vận hành hệ thống chống ngập 10.000 tỷ đồng
Trưa 24/11, đơn vị vận hành đóng thử một số cống thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM để kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật. Ngày mai (25/11), nhà đầu tư dự kiến vận hành liên hoàn toàn hệ thống, kết hợp theo dõi mực nước bên trong và bên ngoài các cống để đánh giá khả năng kiểm soát triều cường.
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 gồm 8 cống kiểm soát triều lớn cùng hệ thống đê, kè. Công trình được thiết kế để kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570km², bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân khu vực trung tâm TPHCM.
Trong 8 cống kiểm soát triều, có 6 cống lớn với khẩu độ từ 40-160m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Hai cống còn lại là Cầu Kinh và Bà Bướm, có khẩu độ từ 10-25m.
Ngoài hệ thống cống, dự án còn xây dựng khoảng 6km đê, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu, từ khu vực Vàm Thuật đến sông Kinh. Dọc tuyến đê được bố trí 41 cống kiểm soát triều nhỏ, có khẩu độ từ 1-10m.
Ngày mai vận hành liên hoàn toàn hệ thống
Theo kế hoạch, ngày mai (25/11), nhà đầu tư sẽ tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống ngăn triều tại TPHCM. Trong chương trình, các đơn vị và chuyên gia sẽ trực tiếp quan sát, đối chiếu mực nước bên trong và bên ngoài các cống qua hai đợt. Kết quả theo dõi sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình và khả năng kiểm soát triều cường tại khu vực được dự án bảo vệ.
Sau đợt vận hành liên hoàn, các hoạt động tiếp theo sẽ được triển khai theo kế hoạch. Từ ngày 26 đến 28/11, Trung Nam Group tổ chức cho người dân tham quan các cống lớn, tìm hiểu về công trình, nguyên tắc kiểm soát triều và quy trình vận hành hệ thống.
Trong hai ngày 29 và 30/11, đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý những tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật.
Đến tháng 12/2026, dự án dự kiến tổ chức lễ khánh thành, giới thiệu công trình và công tác đưa hệ thống vào khai thác, vận hành.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-thu-cac-cong-ngan-trieu-chuan-bi-van-hanh-he-thong-chong-ngap-10000-ty-dong-post1897092.tpo