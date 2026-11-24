Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 11h ngày 24/11, cống ngăn triều Mương Chuối - công trình có quy mô lớn nhất trong 8 cống kiểm soát triều của dự án, đã được vận hành đóng các cửa van để kiểm tra kỹ thuật.

Cống Mương Chuối có tổng khẩu độ thông nước 160m, gồm 4 khoang cống, mỗi khoang rộng 40m. Đây là cống lớn nhất của dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ.

Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), cống Mương Chuối được thiết kế vận hành theo nguyên tắc điều tiết cửa van dựa trên diễn biến mực nước và phương án điều hành chung của toàn hệ thống.

Khi triều cường dâng cao, hệ thống cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài tràn vào khu vực kiểm soát. Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước từ bên trong ra sông.

Hệ thống cửa van được hạ xuống ngăn nước từ sông Soài Rạp (cửa biển) tràn ngược vào hệ thống sông Mương Chuối và mạng lưới kênh rạch nội đô TPHCM.

Phương tiện túc trực bên ngoài để đảm bảo an toàn vận hành khi đóng cống.

Công tác giám sát, điều khiển công trình được tích hợp vào hệ thống SCADA, kết nối với Nhà điều hành trung tâm.

Cống Mương Chuối có 4 khoang, mỗi khoang rộng 40m.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), cho biết công tác kiểm tra, vận hành kỹ thuật dự án được thực hiện liên tục từ ngày 15/11 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trung Nam An Triều (Trung Nam Group) cho biết, trong hai ngày 23 và 24/11, một số cống ngăn triều được đóng để kiểm tra kỹ thuật. Việc vận hành thử nhằm rà soát hoạt động của các thiết bị, hiệu chỉnh và khắc phục những vấn đề phát sinh trước khi đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành liên hoàn.

“Hôm nay, chúng tôi tiếp tục vận hành đóng thử một số cống, tuy nhiên không phải vận hành liên hoàn toàn bộ. Công việc hiện nay là hiệu chỉnh, khắc phục trong quá trình thử nghiệm kỹ thuật. Tất cả để chuẩn bị cho ngày vận hành liên hoàn toàn bộ vào ngày mai”, ông Bảo thông tin.

Clip: Vận hành đóng các cửa van tại cống Mương Chuối để kiểm tra kỹ thuật.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 gồm 8 cống kiểm soát triều lớn cùng hệ thống đê, kè. Công trình được thiết kế để kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570km², bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân khu vực trung tâm TPHCM.

Trong 8 cống kiểm soát triều, có 6 cống lớn với khẩu độ từ 40-160m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Hai cống còn lại là Cầu Kinh và Bà Bướm, có khẩu độ từ 10-25m.

Ngoài hệ thống cống, dự án còn xây dựng khoảng 6km đê, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu, từ khu vực Vàm Thuật đến sông Kinh. Dọc tuyến đê được bố trí 41 cống kiểm soát triều nhỏ, có khẩu độ từ 1-10m.

Ngày mai vận hành liên hoàn toàn hệ thống Theo kế hoạch, ngày mai (25/11), nhà đầu tư sẽ tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống ngăn triều tại TPHCM. Trong chương trình, các đơn vị và chuyên gia sẽ trực tiếp quan sát, đối chiếu mực nước bên trong và bên ngoài các cống qua hai đợt. Kết quả theo dõi sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình và khả năng kiểm soát triều cường tại khu vực được dự án bảo vệ. Sau đợt vận hành liên hoàn, các hoạt động tiếp theo sẽ được triển khai theo kế hoạch. Từ ngày 26 đến 28/11, Trung Nam Group tổ chức cho người dân tham quan các cống lớn, tìm hiểu về công trình, nguyên tắc kiểm soát triều và quy trình vận hành hệ thống. Trong hai ngày 29 và 30/11, đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý những tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật. Đến tháng 12/2026, dự án dự kiến tổ chức lễ khánh thành, giới thiệu công trình và công tác đưa hệ thống vào khai thác, vận hành.