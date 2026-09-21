'Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng': Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập

Chương trình diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 26-9 tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh H1, phát thanh trên sóng FM96 và livestream các nền tảng mạng xã hội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Chương trình "Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng" với chủ đề “Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập” truyền hình trực tiếp trên kênh H1 vào ngày 26-9. Ảnh: KTV

“Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng” là chương trình âm nhạc được Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện, hướng tới việc đưa những tác phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng hôm nay bằng hình thức sân khấu và truyền hình hiện đại. Mỗi số chương trình lựa chọn một chủ đề, từ đó xây dựng dòng chảy âm nhạc gắn với ký ức, lịch sử và những giá trị văn hóa của dân tộc.

Với chủ đề “Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập”, chương trình số tháng 9 mở đầu là “Cùng nhau đi hồng binh” của nhạc sĩ Đinh Nhu, tiếp đó là “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng, sáng tác năm 1944. Mùa thu năm 1945 được tái hiện qua loạt tác phẩm “Đoàn Vệ quốc quân” của Phan Huỳnh Điểu, “Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi và “Mười chín tháng Tám” của Xuân Oanh.

Bước sang những năm kháng chiến, chương trình dành không gian cho các ca khúc viết về chiến trường, người lính, quê hương và niềm tin vào ngày trở về như “Nhớ chiến khu” và “Áo mùa đông của Đỗ Nhuận; “Sẽ về Thủ đô” của Huy Du và “Du kích sông Thao” của Đỗ Nhuận.

Những cung bậc tình cảm ấy tiếp tục được mở rộng qua “Làng tôi” của Hồ Bắc, “Hướng về Hà Nội” của Hoàng Dương, “Qua miền Tây Bắc” của Nguyễn Thành.

Khép lại chương trình là liên khúc “Giải phóng Điện Biên” của Đỗ Nhuận và “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao với không khí chiến thắng năm 1954, từ niềm vui giải phóng Điện Biên đến khát vọng trở về Thủ đô.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các ca sĩ Khánh Linh, Lê Anh Dũng, Lô Thủy, Quang Đạt, Thái Phương, Trọng Hùng cùng các tốp ca nam, tốp ca nam nữ và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Với thời lượng 90 phút, “Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng” tháng 9 hứa hẹn đem đến một hành trình âm nhạc hào sảng, từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu độc lập, từ những ngày đầu cách mạng đến chiến thắng Điện Biên và ngày trở về Thủ đô. Qua những ca khúc đã đi cùng lịch sử, chương trình góp phần đưa ký ức âm nhạc đến với khán giả, để những giai điệu tự hào tiếp tục ngân vang trong đời sống.