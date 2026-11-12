Dòng Thời Gian: Âm nhạc kết nối những giá trị văn hóa Việt Nam

* Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức. Với tư cách là những nghệ sĩ trực tiếp tham gia biểu diễn trong chương trình hưởng ứng sự kiện này, các anh cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của dấu mốc này đối với đời sống văn hóa cũng như những người hoạt động nghệ thuật?

- Nghệ sĩ Vũ Minh Vương (trưởng nhóm Dòng Thời Gian):Với những người làm nghệ thuật, đây thực sự là một niềm vui lớn. Chúng ta đều biết rằng mỗi đất nước, mỗi tổ chức đều có ngày truyền thống, ngày kỷ niệm riêng. Với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc ngày 24/11 được công nhận là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt. Tôi nghĩ đây thực sự là ngày Tết của những người làm văn hóa. Đặc biệt, lần đầu tiên có ngày kỷ niệm dành riêng cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chúng tôi lại có cơ hội được biểu diễn đúng vào dịp này. Đó là niềm hạnh phúc không chỉ với cá nhân tôi hay các thành viên Dòng Thời Gian, mà còn với tất cả những người làm nghệ thuật. Tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ đều mong chờ, khát khao được cống hiến trong ngày đặc biệt này.

Chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" diễn ra vào 24/11/2026 tại Nhà hát Vinpearl Theatre

* Chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền. Dòng Thời Gian đánh giá như thế nào về ý tưởng kết nối tinh hoa văn hóa Bắc – Trung – Nam trong cùng một chương trình?

- Nghệ sĩ Nguyễn Quang Tú (thành viên nhóm Dòng Thời Gian): Ý tưởng kết nối tinh hoa văn hóa ba miền Bắc – Trung – Nam rất ý nghĩa. Thông thường, người dân mỗi vùng miền có xu hướng trải nghiệm và thưởng thức những loại hình nghệ thuật quen thuộc với nơi mình sinh sống. Chẳng hạn, khán giả miền Bắc thường nghe chèo, quan họ, người miền Trung có thể quen thuộc với các làn điệu hò, ví, dặm, còn ở miền Nam, đờn ca tài tử và cải lương là những loại hình nghệ thuật giàu bản sắc. Khi tinh hoa văn hóa của cả ba miền được kết nối trong một chương trình, khán giả có cơ hội thưởng thức những loại hình nghệ thuật ở những vùng đất mà mình chưa từng sinh sống hoặc chưa có nhiều điều kiện tiếp cận. Đây cũng là cách để mọi người hiểu hơn về sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Tôi cho rằng chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Hy vọng từ dấu mốc này, những năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều chương trình được tổ chức, tiếp nối và phát triển, qua đó đưa những giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với người dân ở cả ba miền.

Dòng Thời Gian thể hiện hai ca khúc trong "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền". Ảnh: NVCC

* Trong chương trình, Dòng Thời Gian sẽ thể hiện hai ca khúc "Mái đình làng biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường và "Việt Nam Tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Theo các nghệ sĩ, điều gì khiến hai tác phẩm này phù hợp với chủ đề và thông điệp của chương trình?

- Nghệ sĩ Vũ Minh Vương (trưởng nhóm Dòng Thời Gian): Tôi nghĩ hai ca khúc này cũng có sự tương đồng với tinh thần mà cái tên Dòng Thời Gian muốn thể hiện, đó là dòng chảy của cuộc sống, dòng chảy của âm nhạc và nghệ thuật. "Mái đình làng biển" là một ca khúc gợi nhắc bề dày lịch sử, văn hóa của đất nước. Chúng ta đều thấy mái đình, cây đa, bến nước, sân đình là những hình ảnh rất đặc trưng của Việt Nam, gắn bó với đời sống và tâm hồn người Việt Nam. Trong khi đó, "Việt Nam Tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được viết với tinh thần mới mẻ nhưng vẫn thể hiện được những nét đẹp trong văn hóa và con người Việt Nam. Hai tác phẩm, một mang âm hưởng truyền thống, một có màu sắc hiện đại, cũng chính là dòng chảy âm nhạc mà Dòng Thời Gian muốn theo đuổi: kết nối từ truyền thống đến hiện đại.

* Theo đuổi phong cách Opera Pop, Dòng Thời Gian có sự chuẩn bị như thế nào để mang đến màu sắc riêng cho hai ca khúc? Đặc biệt, "Việt Nam Tinh hoa" sẽ là tác phẩm lần đầu tiên nhóm trình diễn trước công chúng?

- Nghệ sĩ Vũ Minh Vương (trưởng nhóm Dòng Thời Gian): Khán giả theo dõi Dòng Thời Gian đều biết nhóm có phong cách âm nhạc riêng là Opera Pop. Vì vậy, cách thể hiện hai ca khúc trong chương trình sẽ mang màu sắc khác biệt so với những phiên bản đơn ca. Thế mạnh của Dòng Thời Gian là sự phối hợp giữa các giọng hát, đặc biệt là phần bè. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng những phiên bản mới, mang dấu ấn riêng của nhóm, để đem đến cho khán giả những phần trình diễn thực sự hấp dẫn.

- Nghệ sĩ Trần Khắc Tiệp (thành viên nhóm Dòng Thời Gian): Với "Việt Nam Tinh hoa", các thành viên Dòng Thời Gian thực sự rất hào hứng khi nhận được lời mời biểu diễn. Tinh thần của tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng có nhiều điểm phù hợp với phong cách âm nhạc mà nhóm theo đuổi. Khán giả đã được nghe nhiều phiên bản khác nhau của ca khúc qua phần thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ. Vì vậy, Dòng Thời Gian mong muốn mang đến một cách trình diễn có bản sắc riêng. Chúng tôi hy vọng phiên bản này sẽ đem lại một màu sắc mới cho tác phẩm và tạo được cảm xúc với khán giả trong chương trình.

Dòng Thời Gian thể hiện tinh thần văn hóa Việt Nam qua âm nhạc và mong muốn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị âm nhạc dân tộc. Ảnh: NVCC

* Là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nhóm nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm kế thừa và truyền lại những giá trị âm nhạc mà các thế hệ đi trước đã vun đắp?

- Nghệ sĩ Trần Khắc Tiệp (thành viên nhóm Dòng Thời Gian): Với Dòng Thời Gian, việc kế thừa những giá trị âm nhạc của các thế hệ đi trước không có nghĩa là chỉ giữ nguyên cách thể hiện vốn có, mà còn cần tìm tòi, sáng tạo để mang đến những màu sắc mới cho tác phẩm. Chẳng hạn, với "Việt Nam Tinh hoa", chúng tôi mong muốn phát huy thế mạnh hòa giọng của bốn thành viên, kết hợp phong cách Opera Pop để tạo nên một phiên bản mang dấu ấn riêng, đồng thời truyền tải trọn vẹn tinh thần hào hùng của ca khúc. Tôi nghĩ rằng, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều có cách riêng để tiếp nhận và thể hiện những giá trị âm nhạc dân tộc. Điều quan trọng là tình yêu và tinh thần trân trọng những giá trị ấy luôn được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Nghệ sĩ Nguyễn Quang Tú (thành viên nhóm Dòng Thời Gian): Việc kế thừa, phát huy và truyền đạt những giá trị âm nhạc cho các thế hệ sau gần như là trách nhiệm lớn nhất của một người nghệ sĩ kiêm giảng viên như tôi. Tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều thế hệ tiền bối, những người nắm giữ kho tàng âm nhạc và các giá trị văn hóa tinh hoa, được truyền đạt qua lời hát và những câu chuyện. Những điều đó dần thấm nhuần trong bản thân tôi. Trong hơn 10 năm giảng dạy, tôi cũng cố gắng truyền lại một phần những giá trị ấy cho các bạn trẻ, giúp các em hiểu văn hóa tinh hoa Việt Nam rộng lớn và giàu đẹp như thế nào. Có thể tôi chưa truyền đạt được tất cả, nhưng tôi mong những kiến thức, tình yêu âm nhạc và văn hóa dân tộc mà mình tiếp nhận từ các thế hệ trước sẽ tiếp tục được lan tỏa đến lớp nghệ sĩ kế cận.

* Xin cảm ơn nhóm Dòng thời gian!

Được thành lập năm 2010, Dòng Thời Gian là một trong những nhóm nhạc nam tiên phong và hiếm hoi tại Việt Nam theo đuổi phong cách Opera Pop, lấy cảm hứng từ nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Il Divo. Nhóm gồm bốn thành viên: Vũ Minh Vương (trưởng nhóm), Trần Khắc Tiệp, Nguyễn Quang Tú và Lê Kim Long. Cả bốn thành viên đều tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được đào tạo bài bản về thanh nhạc thính phòng. Âm nhạc của Dòng Thời Gian là sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc opera với sự trẻ trung, gần gũi của nhạc Pop, tạo nên màu sắc riêng trong cách thể hiện. Nhóm đã phát hành các album như Giấc mơ bình yên (2012), Những bài hát mãi xanh (2016), đồng thời tham gia nhiều dự án âm nhạc cộng đồng. Vào 14 giờ ngày 24/11/2026, nhóm Dòng Thời Gian sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, diễn ra tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City (Hưng Yên), cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thúy Hường, NSND Thu Huyền, NSND Kiều Oanh, NSND Thanh Ngoan...