Động thổ xây mới Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, Đà Nẵng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ dự án xây mới Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: ĐX)

Dự án do Tập đoàn Xây dựng DACINCO tài trợ 50 tỷ đồng và trực tiếp thi công. Công trình sẽ hoàn thành, bàn giao vào tháng 7/2027, hướng tới đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

Tham dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận và lãnh đạo phường Liên Chiểu.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng mới điểm trường có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết tình trạng quá tải trường lớp, cải thiện điều kiện học tập, từng bước đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: ĐX)

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, sự đồng hành của DACINCO không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng, nhất là sự nghiệp giáo dục và thế hệ tương lai. Đây cũng là minh chứng cho chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa, kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển thành phố.

Để công trình triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và tiến độ, bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Ủy ban nhân dân phường Liên Chiểu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và nhà tài trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị tư vấn, thi công và DACINCO nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, hiện trường có 3.191 học sinh với 73 lớp tại cơ sở chính và phân hiệu. Cơ sở vật chất còn thiếu phòng học, phòng chức năng; trong đó, 15 lớp hiện chỉ tổ chức học một buổi/ngày.

Việc đầu tư xây dựng điểm trường mới nhằm bổ sung không gian dạy học, giảm áp lực cho các cơ sở hiện hữu, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Liên Chiểu Trần Công Nguyên trao chứng nhận tài trợ và tặng hoa cảm ơn Tập đoàn DACINCO. (Ảnh: ĐX)

Theo phương án thiết kế giai đoạn 1 đang được hoàn thiện, công trình có 2 khối nhà 5 tầng. Tầng 1 bố trí sảnh đa năng, các phòng kỹ thuật, cầu thang, khu vệ sinh; tầng 2, 3 và 4 bố trí tổng cộng 26 phòng học, cầu thang, khu vệ sinh; tầng 5 bố trí thư viện, phòng hiệu bộ, cầu thang, khu vệ sinh. Các hạng mục phụ trợ gồm sân trường, nhà xe, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy mô và công năng chính thức được thực hiện theo hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tập đoàn DACINCO xác nhận mức tài trợ dành cho dự án là 50 tỷ đồng. Với vai trò đơn vị tài trợ đồng thời trực tiếp thi công, Tập đoàn cam kết chủ động bố trí nguồn lực tài chính, nhân sự, vật tư và thiết bị phù hợp; sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, đúng quy định và tiến độ. Phạm vi tài trợ, phương thức thực hiện và thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản sẽ được các bên cụ thể hóa trong hồ sơ, thỏa thuận và quyết định có liên quan theo quy định hiện hành.

Tập đoàn DACINCO cam kết tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, bàn giao công trình đúng thời gian quy định. (Ảnh: ĐX)

Tập đoàn DACINCO cam kết tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng liên quan suốt quá trình triển khai, nghiệm thu, hoàn công và bàn giao.

Đơn vị dự tính mốc hoàn thành và bàn giao công trình này vào tháng 7/2027. Các bên hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng cho năm học 2027-2028 theo kế hoạch, trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các thủ tục đầu tư, xây dựng và điều kiện nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Việc đầu tư xây mới điểm trường thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục, góp phần cải thiện điều kiện học tập của học sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực phía Tây Bắc thành phố.