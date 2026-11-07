Dự lễ động thổ có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Dự án nhà máy chế biến sâu cà phê Detech Điện Biên tại Mường Ảng do Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên làm nhà đầu tư, có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích 12,7ha, trong đó khu nhà xưởng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật chiếm khoảng 6ha, kết hợp 4,8ha khu vực trồng cây cà phê trải nghiệm. Nhà máy được đầu tư đồng bộ, gắn hoạt động chế biến với vùng nguyên liệu, góp phần gia tăng giá trị nông sản địa phương và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ Nhà máy Chế biến sâu Cà phê Detech Điện Biên.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất chế biến khoảng 5.000 tấn cà phê nhân xanh mỗi năm và tiếp nhận chế biến khoảng 7.000 tấn hạt mắc ca mỗi năm. Dự án được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, hệ thống xử lý môi trường, tuần hoàn nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Các sản phẩm chế biến gồm cà phê nhân xanh đặc sản, cà phê rang xay, trà cascara từ vỏ quả cà phê và các sản phẩm chế biến sâu từ mắc ca, hướng tới đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn.

Đồng chí Lê Văn Lương phát biểu tại lễ động thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên trong việc nghiên cứu, đề xuất và quyết tâm triển khai dự án tại địa phương. Việc doanh nghiệp lựa chọn đầu tư tại Mường Ảng thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển của vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca cũng như môi trường đầu tư của tỉnh Điện Biên.

Đồng chí tin tưởng rằng, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần tạo thêm năng lực chế biến nông sản cho tỉnh; mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê, mắc ca; tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, hình thành mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với người dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất. Qua đó, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy Chế biến sâu Cà phê Detech Điện Biên.

Để dự án sớm được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; quan tâm đầu tư công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với người dân trong phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên và đại diện lãnh đạo các xã thuộc tỉnh Điện Biên tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ cà phê Điện Biên. Thỏa thuận nhằm chuẩn hóa quy trình canh tác, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân, đồng thời chủ động nguồn cung nguyên liệu chất lượng cao phục vụ hoạt động của nhà máy.

Các đại biểu ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ cà phê Điện Biên.

Việc triển khai dự án góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản tại địa phương, nâng cao giá trị cà phê Mường Ảng, từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê bền vững, gắn với vùng nguyên liệu Tây Bắc.