Động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1, vốn đầu tư gần 5.940 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại Lễ động thổ. Ảnh Công Trí-TTXVN

Khu công nghiệp Tân Phước 1 tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp có quy mô 470 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng; trong đó diện tích đất công nghiệp là 362,8 ha, thời hạn sử dụng đất đến năm 2074.

Nằm ở cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, Khu công nghiệp Tân Phước 1 được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái sản xuất tiêu dùng tích hợp, khai thác lợi thế về kết nối giao thông, logistics, thị trường và vùng nguyên liệu của khu vực Đồng Tháp.

Lợi thế về vị trí và kết nối được kỳ vọng tạo điều kiện để khu công nghiệp khai thác thế mạnh vùng nguyên liệu của Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển các ngành sản xuất và chế biến thực phẩm gắn với nguồn nguyên liệu nông - thủy sản phong phú của khu vực.

Hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ thiết yếu tại Khu công nghiệp Tân Phước 1 do chủ đầu tư trực tiếp vận hành, gồm nhà máy cấp nước, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn cột A và trạm biến áp 110kV. Các giải pháp công nghệ được tích hợp trong quá trình vận hành; trong đó có ứng dụng AI trong quan trắc môi trường và giám sát an ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1. Ảnh Công Trí-TTXVN

Bên cạnh hạ tầng phục vụ sản xuất, IDICO quy hoạch khu nhà ở lưu trú dành cho chuyên gia và người lao động trong khu công nghiệp, cùng khu nhà ở xã hội quy mô khoảng 20 ha cạnh khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Tân Phước 1 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất theo vùng, gồm miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; miễn tiền thuê đất nộp Nhà nước trong toàn bộ thời hạn thuê và hỗ trợ miễn phí thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

Dự kiến Khu công nghiệp Tân Phước 1 sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ quý I/2027. Khi lấp đầy và đi vào vận hành ổn định, dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 1,5 tỷ USD tổng vốn đầu tư và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh, Khu công nghiệp Tân Phước 1 là sự nối tiếp thành công của Khu công nghiệp Long Giang và Khu công nghiệp Tân Hương. Khu công nghiệp Tân Phước 1, nằm trong vùng kinh tế động lực phát triển công nghiệp Tân Phước.

Bên cạnh Khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh đã quy hoạch và tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp tại khu vực này.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp, tỉnh đang và sẽ tiếp tục đầu tư các công trình kết nối hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước và logistics. Tỉnh cũng dành quỹ đất để đầu tư các khu dân cư, khu phố chợ, nhà ở thương gia, nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội; đồng thời đầu tư các tuyến đường kết nối với các vùng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã Tân Phước 3 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để triển khai khu công nghiệp. Lãnh đạo IDICO tiếp tục triển khai công trình bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật, an toàn lao động, an toàn giao thông; qua đó xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, mỹ quan, tạo niềm tin để các nhà đầu tư thứ cấp gắn bó với khu công nghiệp.

Trưa cùng ngày, Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giới thiệu và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phước 1. Tại hội nghị, Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang ký kết 5 thỏa thuận ghi nhớ với tổng diện tích 41 ha với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp và 4 doanh nghiệp.

Các thỏa thuận là những hợp tác bước đầu, thể hiện sự quan tâm của các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với dự án, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phước 1