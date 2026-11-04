Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ động thổ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ động thổ

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, dự án xây dựng cầu Cửa Nam có tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo quy mô dự án

Công trình cầu Cửa Nam được xây dựng trên địa bàn phường Lương Văn Tri và phường Đông Kinh, kết nối đường Hùng Vương với khu vực ngã ba đường Nguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu.

Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 286 m, chiều rộng cầu 17 m; cùng với các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông, thoát nước và chiếu sáng, góp phần tạo cảnh quan kiến trúc đô thị.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ động thổ

Phát biểu tại lễ động thổ, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Việc đầu tư cầu Cửa Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của Nhân dân; tăng cường kết nối giao thông giữa phường Lương Văn Tri và phường Đông Kinh, nâng cao tính thuận tiện trong lưu thông; cải thiện diện mạo đô thị, tăng tính liên kết không gian và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

Cùng với các công trình vượt sông Kỳ Cùng hiện có, cầu Cửa Nam khi hoàn thành sẽ bổ sung thêm một hướng kết nối giao thông trong khu vực đô thị trung tâm, góp phần phân bổ lưu lượng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để nguồn vốn đầu tư của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, công trình hoàn thành đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả sau đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thi công.

UBND phường Lương Văn Tri, UBND phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai.

Phối cảnh cầu Cửa Nam

Nhân dân khu vực thực hiện dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận và phối hợp với chính quyền, chủ đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công công trình, vì mục tiêu chung là xây dựng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nâng cao chất lượng đô thị và điều kiện sống của Nhân dân.