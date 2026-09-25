Động thổ dự án 30 triệu USD tại Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh; đại diện Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh và Công ty TNHH VSIP Hà Nội; đại diện các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp; lãnh đạo một số xã trên địa bàn…

Dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam được triển khai tại lô đất CN-14.2 thuộc giai đoạn I Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với diện tích 4 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, công suất thiết kế 150 triệu đôi găng tay bảo hộ lao động đa chức năng/năm.

Lãnh đạo Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam phát biểu tại lễ động thổ

Phát biểu tại lễ động thổ, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam nêu rõ: Đây là dự án đầu tư đầu tiên của Fanya Safety triển khai tại Việt Nam. Việc Fanya Safety lựa chọn tỉnh Lạng Sơn làm địa điểm triển khai dự án đầu tiên thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư thuận lợi, tiềm năng phát triển và triển vọng hợp tác lâu dài tại tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo phụ trách Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội phát biểu tại lễ động thổ

Trong chương trình, lãnh đạo phụ trách Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội nêu rõ: Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Định hướng này không chỉ tập trung vào việc cung cấp mặt bằng sản xuất chất lượng mà còn chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, quản lý môi trường, ứng dụng công nghệ và tối ưu hóa chất lượng vận hành.

Hiện Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng các nhà đầu tư nhằm xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án khi đầu tư vào khu công nghiệp.

Phát biểu tại lễ động thổ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam và chúc mừng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ động thổ

Đồng chí khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn xác định phát triển công nghiệp là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong định hướng đó, Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn là một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tỉnh kỳ vọng trở thành một trong những động lực mới cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh.

Dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn của Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam là dự án sản xuất đầu tiên được triển khai tại Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, việc dự án chính thức động thổ hôm nay là một dấu mốc rất đáng vui mừng. Từ đây, trên quỹ đất công nghiệp đã được chuẩn bị trên địa bàn tỉnh sẽ từng bước tạo nên những nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, góp phần hình thành năng lực sản xuất công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn tiếp tục tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp; tập trung đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án có quy mô, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sớm đưa nhà máy vào hoạt động hiệu quả.

Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và các doanh nghiệp triển khai dự án đúng quy định, đúng tiến độ.

Sau lễ động thổ, Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam đã huy động máy móc thực hiện thi công dự án

Được biết, Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn được triển khai trên địa bàn xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn với quy mô gần 600 ha. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã hoàn thành đầu tư hạ tầng (giai đoạn 1) trên diện tích hơn 217 ha. Đến nay, VSIP Lạng Sơn đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp và hiện đã thu hút được 9 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 130 triệu USD.