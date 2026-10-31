Động thổ cầu Bà Dạt 2, tăng cường kết nối giao thông khu Nam Rạch Chiếc

Lễ động thổ cầu Bà Dạt 2. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Bổ sung kết nối giao thông khu vực Nam Rạch Chiếc

Ngày 31/10, lễ động thổ cầu Bà Dạt 2 được tổ chức tại khu đô thị Palm City, phường Bình Trưng, TPHCM, với sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan, cư dân, đối tác và khách hàng.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án Hướng Việt Properties, cầu Bà Dạt 2 được xây dựng mới với chiều dài khoảng 38m, rộng 12m, gồm 3 nhịp và quy mô 2 làn xe. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 124 tỷ đồng, bao gồm phần cầu cùng các hạng mục đường giao thông, kè, lối đi bộ và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Cụ thể, tuyến đường giao thông mới dài khoảng 445m, rộng 12m; hệ thống kè kết hợp lối đi bộ dài khoảng 355m. Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng và cây xanh cũng được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông và chỉnh trang cảnh quan khu vực.

Phối cảnh cầu Bà Dạt 2 với quy mô 2 làn xe, kết hợp các hạng mục đường giao thông và cảnh quan ven sông. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Bà Dạt 2 là tuyến kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu và khu dân cư Nam Rạch Chiếc, trong đó có khu đô thị Palm City. Công trình dự kiến tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các hướng kết nối đến nút giao An Phú.

Kết nối hạ tầng giao thông với không gian công cộng ven sông

Bên cạnh chức năng giao thông, dự án cầu Bà Dạt 2 còn bao gồm các hạng mục kè, lối đi bộ, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Việc triển khai đồng bộ các hạng mục này hướng đến cải thiện cảnh quan ven sông, mở rộng không gian công cộng và có địa điểm đi bộ, thư giãn, sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.

Theo định hướng phát triển của Palm City, tuyến kết nối từ khu đô thị sang khu vực bờ đối diện sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận không gian cảnh quan ven sông. Khi kết nối với hệ thống cảnh quan hiện hữu, khu vực này có thêm không gian vận động, nghỉ ngơi và giao lưu cho cộng đồng dân cư lân cận.

Lãnh đạo phường Bình Trưng và đại diện Hướng Việt Properties tại lễ động thổ cầu Bà Dạt 2. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết, cầu Bà Dạt 2 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng Palm City, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa các khu dân cư tại Nam Rạch Chiếc và tạo thuận lợi cho cư dân tiếp cận các trục giao thông trọng điểm của thành phố.

Theo ông Toàn, giá trị của công trình không chỉ nằm ở hạ tầng giao thông mà còn ở việc kết hợp các hạng mục cảnh quan, kè và lối đi bộ ven sông, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng. Đây là một phần trong định hướng phát triển Palm City là một đô thị đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, hướng đến nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Palm City có quy mô 30,6 ha tại khu Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TPHCM. Kể từ khi tái khởi động vào tháng 6/2026, khu đô thị từng bước triển khai các hạng mục nhà ở, hạ tầng và không gian công cộng theo định hướng phát triển tổng thể.

Trong đó, Palm River, là phân khu căn hộ cao tầng ven sông, được khởi công vào giữa năm 2026. Cùng với công viên và đường chạy bộ ven sông đang được triển khai, cầu Bà Dạt 2 tiếp nối quá trình đầu tư các công trình phục vụ nhu cầu nhà ở, di chuyển và sinh hoạt của cư dân.

Theo kế hoạch, cầu Bà Dạt 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.