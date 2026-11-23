Bệnh viên Đa khoa Đồng Tháp, một trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (ảnh minh họa).

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 3994/UBND-KT ngày 19/11/2026, về việc đôn đốc xử lý nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với Thuế tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh tiền thuê đất và tiền chậm nộp của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp với Thuế tỉnh và UBND các xã, phường bảo đảm hoàn thành việc xử lý các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 30/11/2026.

Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cũng phải được kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh giao Thuế tỉnh Đồng Tháp chủ trì rà soát, đối chiếu hồ sơ và nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn thực hiện hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định.

Việc điều chỉnh tiền thuê đất, tiền chậm nộp phải đúng đối tượng, phạm vi, trình tự và quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP, không bỏ sót đối tượng hoặc xử lý sai quy định.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, tập trung giải quyết các hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất thuộc thẩm quyền, nhất là những hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa được giải quyết.

Chính quyền cơ sở phải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan để thực hiện đồng bộ thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ cho các đơn vị sự nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc chung.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ và tài liệu cung cấp.

Việc rà soát, xử lý được triển khai nhằm giải quyết nghĩa vụ tài chính về đất đai của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tháo gỡ các hồ sơ chuyển hình thức sử dụng đất đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định.