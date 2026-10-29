Đồng Tháp yêu cầu cán bộ cấp cơ sở thành thạo kỹ năng số

Đoàn công tác khảo sát dự án tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại xã Tháp Mười, công tác cải cách hành chính và kỷ luật công vụ tiếp tục được đẩy mạnh. Xã đã tiếp nhận 6.340 hồ sơ, trong đó 6.154 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 97,07%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%;

Xã kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp công nghệ số; tổ chức hội thảo chuyển đổi số; kiện toàn 12 Tổ công nghệ số cộng đồng sau sắp xếp ấp; triển khai các chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Công tác chuyển đổi số trong Đảng, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên Phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, số hóa hồ sơ đảng viên có chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tháp Mười. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường khẳng định, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số là việc làm xuyên suốt, lâu dài. Bên cạnh đầu tư thiết bị, máy móc, cần đặc biệt chú trọng nhân lực trong ứng dụng công nghệ số.

“Mỗi cán bộ, từ xã đến bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp, Mặt trận Tổ quốc... đều phải nắm vững và biết ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số để trực tiếp hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao năng lực xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên môi trường số. Cán bộ cấp xã không thể không nắm vững chuyển đổi số khi ngay cả trưởng ấp cũng đã được yêu cầu phải thực hiện tốt việc này”, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh.