Đồng Tháp xuống giống hơn 1.400 ha hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2027

Cán bộ khoa học công nghệ phường Mỹ Phong trao đổi cách chống úng trong mùa mưa khi xuống giống hoa kiểng Tết Nguyên đán 2027.

Hoa kiểng năm nay tập trung vào các loại hoa như cúc Hà Lan, cúc mâm xôi truyền thống, cúc đồng tiền, hoa sứ, hoa giấy,… với nhiều hình dáng chậu khác nhau như chậu tháp, cờ đỏ sao vàng, chậu tròn và các kiểu chậu truyền thống.

Tại làng hoa Mỹ Phong, các nhà vườn cũng đã nhanh chóng xuống giống các loại hoa nền phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2027 sắp tới.

Bà Trần Thị Yến, khu phố 2, phường Mỹ Phong xuống giống 5.000 chậu cúc mâm xôi Hà Lan và Hàn Quốc nhiều màu cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2027.

Bà Trần Thị Yến, khu phố 2, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, bước vào mùa hoa Tết Nguyên đán 2027, để phục vụ người dân, bà xuống giống 5.000 chậu cúc mâm xôi Hà Lan và Hàn Quốc nhiều màu. Từ những thông tin về thị trường và thời tiết, bà Trần Thị Yến đã đầu tư trồng hoa trên bạt để chống úng trong thời điểm mưa lớn và thường xuyên. Vì thời tiết năm nay mưa nhiều nên nhà vườn gặp nhiều khó khăn hơn trong khâu chăm sóc hoa kiểng phục vụ Tết. Hầu như các nhà vườn đều phải dùng các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng để dưỡng sức cho cây hoa khỏe mạnh qua đợt mưa hiện nay.

Ông Lữ Quốc Cường, phường Mỹ Phong, Đồng Tháp đổi dáng chậu hoa cúc mâm xôi thành hình tháp để cung ứng thị trường Tết.

Còn ông Lữ Quốc Cường, phường Mỹ Phong, Đồng Tháp có sự sáng tạo hơn trong sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Ông Cường xuống giống 3.000 chậu cúc mâm xôi Hà Lan và Hàn Quốc, 2.000 chậu cát tường, đồng tiền và vạn thọ, nhưng ông làm riêng 20 chậu cúc Hà Lan hình tháp, tạo dáng mới trong phục vụ thị hiếu người tiêu dùng năm nay. Xuống giống hoa đúng thời điểm mưa nhiều diện rộng, ông Cường cũng đã sử dụng nhiều biện pháp chống úng cho hoa như trải bạt dưới đất để hạn chế ngập nước, hạn chế chi phí làm cỏ trong quá trình chăm sóc hoa. Đồng thời, ông cũng làm giàn cho hoa, khi triều cường lên kèm mưa lớn, số lượng hoa này đảm bảo an toàn không bị ngập úng và cho năng suất, chất lượng cao.

Làng hoa Mỹ Phong có 361 hộ tham gia sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2027, trên diện tích 46 ha, số lượng 985.000 giỏ hoa các loại. Ông Nguyễn Phương Thoại, Chuyên viên Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường phường Mỹ Phong, cho biết, hiện nay, nông dân làng hoa Mỹ Phong đang tập trung cao độ xuống giống vụ hoa Tết 2027, trong đó, bà con xuống giống các dòng hoa ngày dài với khoảng hơn 550.000 chậu, trong đó chủ lực là các dòng Cúc mâm xôi và Cúc vàng hòe.

Mặc dù giai đoạn xuống giống chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều xen lẫn nắng, gây nguy cơ đọng nước và nấm bệnh úng rễ, nhưng nhờ sự chủ động chuẩn bị rất tốt từ phía bà con như từ khâu đôn cao giàn kệ, xới đùn nền đất, xử lý hệ thống thoát nước đến chọn lọc giống khỏe mạnh, nên hoa hiện sinh trưởng rất ổn định. Tỷ lệ bén rễ, phát triển đạt khoảng trên 90%, chưa xuất hiện sâu bệnh nguy hiểm. Đây là tín hiệu rất khả quan giúp bà con hoàn toàn tự tin bước vào giai đoạn chăm sóc tiếp theo.

Để giúp nông dân làng hoa Mỹ Phong an tâm sản xuất trong suốt chu kỳ vụ hoa quan trọng này, phường Mỹ Phong đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực là phân công cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con quy trình xử lý úng rễ, phun phòng nấm bệnh sau các đợt mưa lớn và kỹ thuật điều tiết ánh sáng cho hoa ngày dài. Bên cạnh đó, phường Mỹ Phong cũng làm cầu nối liên kết các tổ hợp tác với nhà cung ứng giống, phân bón uy tín; đồng thời tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mua sắm vật tư phục vụ tốt sản xuất.

Để bảo vệ hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2027, 40% hộ dân làng hoa Mỹ Phong đã dùng bạt và làm giàn cho hoa.

Ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp cho biết, sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2027 đang được người dân tích cực chuẩn bị, chủng loại ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc sử dụng giống nuôi cấy mô ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao chất lượng, độ đồng đều và khả năng sinh trưởng của cây giống. Đáng chú ý, đối với cúc mâm xôi nhiều màu, lượng giống tiêu thụ qua các cơ sở nhân giống và hợp tác xã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu sản xuất loại hoa này đang có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, hoa kiểng là loại cây mẫn cảm với ngập úng. Để người dân đảm bảo sản xuất hoa kiểng an toàn và đạt năng suất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp đã khuyến cáo người dân kiểm tra, khơi thông mương rãnh, hệ thống thoát nước, bảo đảm tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn; đồng thời kiểm tra bờ bao, cống, máy bơm và chuẩn bị phương tiện để chủ động tiêu nước khi cần thiết.

Với hoa trồng chậu, người dân cần kê chậu cao, bố trí luống hoặc giàn hợp lý, hạn chế để đáy chậu tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và không để nước đọng trong khu vực sản xuất. Khi có dự báo mưa lớn, người dân cần chủ động di chuyển hoặc nâng cao các chậu hoa có giá trị, nhất là những loại đang ở giai đoạn sinh trưởng, phát triển quan trọng.

Bên cạnh đó, việc theo dõi sát dự báo thời tiết và tình hình mưa, điều chỉnh chế độ tưới phù hợp, không tưới khi đất còn ẩm hoặc trước thời điểm có khả năng xảy ra mưa lớn là hoạt động bắt buộc trong sản xuất hoa kiểng. Sau khi nước rút, kiểm tra bộ rễ, vệ sinh khu vực sản xuất, loại bỏ cây bị hư hỏng và chủ động theo dõi, phòng trừ các bệnh phát sinh do độ ẩm cao.