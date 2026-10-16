Chiều 16-10, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Năm, khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương phụ trách theo dõi tỉnh Tuyên Quang.