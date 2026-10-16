Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, việc triển khai phong trào thi đua "Ba nhất" cần gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Công an xã từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế.