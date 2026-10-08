Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Trước đó, qua khai thác nhật ký cuộc gọi từ tháng 6 đến ngày 30/9/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện số điện thoại “03959469xx” thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý và giải quyết tin báo về an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát 113.

Đặc biệt, từ ngày 21 đến 28/9/2026, số điện thoại “03959469xx” thực hiện 61 cuộc gọi, trung bình mỗi ngày có hơn 7 lần quấy rối số điện thoại Trung tâm Cảnh sát 113.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời Nguyễn T. T là chủ nhân số điện thoại “03959469xx” làm việc và T đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ra quyết định xử phạt Nguyễn T. T số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối” được quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 8, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.