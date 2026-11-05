Đồng Tháp: Xem xét phương án đầu tư, quy hoạch một số dự án công viên, khu dân cư và chợ

Quang cảnh buổi làm việc.

Cuộc họp xem xét, cho ý kiến đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về phương án đầu tư, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, nguồn vốn và tiến độ triển khai. Qua đó, thống nhất yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với quy định.

Đối với dự án Công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (cũ), được đề xuất đổi tên dự án thành Công viên Mỹ Tho. Cuộc họp tập trung cho ý kiến về phương án thiết kế tổng thể, tổ chức không gian cây xanh, các công trình phục vụ công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu cũng trao đổi về phương án quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông minh, hệ thống camera giám sát và hạ tầng kết nối nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công viên.

Bên cạnh đó, cuộc họp xem xét phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Trung An. Các nội dung được tập trung thảo luận gồm phương án kết nối giao thông, đầu tư các tuyến đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối với các khu vực lân cận.

Việc triển khai dự án được định hướng bảo đảm tính đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và sự phát triển của khu dân cư.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đáng chú ý, cuộc họp cũng xem xét chủ trương đầu tư xây dựng mới chợ Vàm Láng, đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2, trên phần đất Cảng cá Vàm Láng cũ. Dự án nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính xã Gia Thuận mới sau sáp nhập.

Kết luận các nội dung thảo luận, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế, quy mô, tổng mức đầu tư và các yêu cầu kỹ thuật của từng dự án. Trong đó, cần làm rõ cơ sở tính toán kinh phí, phương án bố trí nguồn vốn, trách nhiệm quản lý, vận hành công trình sau đầu tư và các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai.

Đồng thời, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.