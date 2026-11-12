Đồng Tháp: Xe tải tông lan can cầu, 3 người thương vong

Ngày 12/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ xe tải tông vào lan can cầu Rạch Miễu 1.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 79H-078.33 lưu thông trên cầu Rạch Miễu 1 theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Khi đến gần trụ đèn BT5-25 trên cầu, đoạn thuộc phường Thới Sơn, xe tải bất ngờ tông vào lan can cầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến anh Bùi Thanh Tịnh (SN 1987, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tử vong.

Hai người còn lại là Bùi Tuấn Anh và Lương Tấn Đạt (cùng SN 1999, ngụ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) chấn thương phần mềm.

Phần lan can cầu bị gãy, các thùng hải sản nằm vương vãi trên mặt đường.

Tại hiện trường, một đoạn lan can cầu dài khoảng 3m bị gãy, xe tải bị hư hỏng, nhiều thùng hàng hóa trên xe rơi xuống nằm vương vãi mặt đường.