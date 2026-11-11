Đồng Tháp: Xảy ra 5 vụ dông lốc trong 6 ngày làm sập, tốc mái 260 căn nhà

Lực lượng chức năng xã Trường Xuân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc.

Theo thống kê, trong số 260 căn nhà bị ảnh hưởng có 18 căn bị sập và 242 căn bị tốc mái. Dông lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện, nhiều cây xanh và gây thiệt hại 23,15 ha cây ăn quả, chủ yếu là mít và sầu riêng.

Đáng chú ý, tại xã Hậu Mỹ, dông lốc gây thiệt hại 2 cơ sở sản xuất. Trong đó, Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ bị tốc 15 tấm tôn nóc. Riêng Công ty Anh Dẫu Tiền Giang (ấp Mỹ Trung) bị sập khoảng 50% mái nhà kho, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sau sự cố, công ty đã huy động hơn 100 nhân sự di dời vật tư, khẩn trương sửa chữa nhà xưởng nhằm sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đối với 18 căn nhà bị sập, các xã Trường Xuân, Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Phương Thịnh, Châu Thành và Tân Thạnh đã hỗ trợ các hộ dân thu dọn đồ đạc, vật dụng, bảo đảm an toàn và bố trí nơi ở tạm thời. Đến nay, các hộ cơ bản ổn định sinh hoạt.

Đối với 242 căn nhà bị tốc mái, các địa phương tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà. Công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Hệ thống điện cũng đã được khôi phục sau khi 7 trụ điện trung thế bị gãy tại các xã Trường Xuân, Phương Thịnh và Thanh Bình bảo đảm cấp điện trở lại an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, một số địa phương đã vận động các nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ có nhà bị sập, gặp khó khăn. Cụ thể, xã Trường Xuân vận động hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; xã Phương Thịnh hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng; xã Thanh Bình hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến ngày 11-11, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ dông lốc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 15,49 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 34 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 575 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 168 căn tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, dông lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại; làm hư hỏng 2 ô tô và 1 xe mô tô. Về hạ tầng, có 24 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến các tuyến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.

Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; ảnh hưởng 23,15 ha cây ăn quả, làm thiệt hại 320 cây chuối, gãy đổ 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng và gãy nhánh 80 cây sầu riêng.

UBND các xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại của từng hộ dân về nhà ở và sản xuất nông nghiệp; đồng thời, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.