Đồng Tháp xây kè khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ Tây sông Ba Rài

Đoạn sạt lở có chiều dài hơn 67m được xử lý xây kè với kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân trong và ngoài xã.

Việc xử lý được thi công khẩn trương để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trong xã. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Máy Kobe đóng cừ chuẩn bị xây kè ở đoạn sạt lở. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Thi công bờ kè tại đoạn sạt lở ở ấp Hội Nghĩa, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

UBND xã Hiệp Đức cắm biển báo cảnh báo mất an toàn cho người dân. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đoạn sạt lở ở ấp Hội Nghĩa, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp đang được xử lý khắc phục. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Cừ tràm được đóng ở đoạn sạt lở chuẩn bị cho việc xây bờ kè tại điểm sạt lở. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đoạn sạt lờ ăn sâu vào huyện lộ 4C qua địa bàn xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đoạn sạt lở nghiêm trọng ở huyện lộ 64C ở bờ Tây sông Ba Rài trên địa bàn xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Thi công xử lý đoạn sạt lở ở bờ Tây sông Ba Rài qua địa bàn xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN