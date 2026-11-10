Đồng Tháp xây dựng kịch bản ứng phó hạn, mặn cao nhất

Các địa phương của tỉnh Đồng Tháp tranh thủ nạo vét kênh mương để tích trữ nước. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10 đến 12/2026, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh, với xác suất rất cao ở mức 98%. Thời kỳ từ tháng 1 đến 3/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, nhưng khả năng giảm cường độ so với thời kỳ từ tháng 10 đến 12/2026.

Với dự báo trên, xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện từ tháng 12/2026 và cần đề phòng xuất hiện sớm từ giữa tháng 11/2026. Mức độ xâm nhập mặn mùa khô năm 2026-2027 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, cao hơn mùa khô năm 2025-2026 và khả năng ở mức tương đương với mùa khô năm 2019-2020.

Đến thời điểm này, căn cứ diễn biến và các kịch bản dự báo, tỉnh Đồng Tháp tạm thời thống nhất phương án ứng phó hạn ở mức gay gắt nhất, tương đương tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020.

Theo kịch bản này, nguồn nước từ thượng nguồn suy giảm mạnh, lưu lượng dòng chảy thấp, khiến tình hình xâm nhập mặn có nguy cơ diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Ranh mặn 1gam/lít trên tuyến sông Cửa Tiểu-sông Tiền có thể xâm nhập sâu khoảng 75km, đến khu vực cửa sông Trà Tân (xã Long Tiên) vào tháng 2/2027.

Nguy cơ thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế-xã hội sẽ rất lớn, nhất là khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp.

Về dân sinh, dự kiến có gần 482.000 người dân bị ảnh hưởng. Trong đó, trên 183.600 người thuộc 5 xã: Gò Công Đông, Tân Điền, Tân Hòa, Tân Đông và Gia Thuận; khoảng 165.000 người thuộc 5 xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành, Long Bình và Vĩnh Hựu; gần 77.400 người thuộc 2 xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy; gần 55.800 người thuộc 2 xã Tân Thới, Tân Phú Đông.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng gần 161.500 ha. Trong đó, vùng Dự án Ngọt hóa Gò Công khoảng 40.700ha, Dự án Phú Thạnh-Phú Đông khoảng 4.500ha và Dự án Bảo Định mở rộng gần 116.300ha.

Trước dự báo này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tập trung nạo vét kênh, mương, khơi thông dòng chảy, gia cố đê bao, sửa chữa cống bọng; vận động người dân chủ động bơm trữ nước ngọt vào ao, hồ, mương vườn và trên ruộng; ưu tiên nguồn nước cho vùng trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nhất là sầu riêng, cây có múi và các khu vực thuộc dự án ngọt hóa Gò Công, Phú Thạnh-Phú Đông…