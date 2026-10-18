Đồng Tháp: Xây dựng 'Khu phố số', nâng cao kỹ năng số cho mọi tầng lớp Nhân dân

Đi từng ngõ, gõ từng nhà… trang bị kỹ năng số đến người dân

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQVN phường Sa Đéc chứng kiến các tổ chức, đơn vị liên quan ký kết bản ghi nhớ, phối hợp ra mắt thí điểm mô hình "Khu phố số" và triển khai mô hình Khu dân cư "An ninh - an toàn - an dân" năm 2026

Khu phố Cầu Đình là khu đô thị nằm vị trí trung tâm phường Sa Đéc, với diện tích tự nhiên khoảng 0,34km2. Theo số liệu thống kê đến 2026, toàn khu phố có 660 hộ gia đình với khoảng 2.437 nhân khẩu, mật độ dân cư đạt mức cao với 7.167 người/km2.

Với những điều kiện thuận lợi đó, Ủy ban MTTQVN phường và UBND phường Sa Đéc phối hợp tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Khu phố số” trên địa bàn Khu phố Cầu Đình từ tháng 8/2026.

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân (Tổ Nhân dân tự quản số 10, Khu phố Cầu Đình), cho biết: “Từ khi phường triển khai khu phố số, bà con chúng tôi được tuyên truyền các lợi ích khi triển khai mô hình. Sau đó, cán bộ đến từng nhà, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID rồi tích hợp CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tay sức khỏe điện tử… Nhờ đó, bà con chúng tôi đi khám bệnh hoặc làm các loại giấy tờ được thuận lợi hơn trước”.

Lực lượng Đoàn viên, Thanh niên phường Sa Đéc đến từng nhà, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ cần thiết lên phần mềm VNeID

Còn bà Lê Thị Phước (Tổ Nhân dân tự quản số 9, Khu phố Cầu Đình) chia sẻ: “Từ ngày địa phương triển khai mô hình “Khu phố số”, tôi thấy bà con gần gũi nhau hơn nhờ “sống chung” trên môi trường số qua các nhóm mạng xã hội Zalo do cán bộ khu phố lập. Từ đó, các thông báo, cảnh báo… bà con đều nắm tỏ tường. Còn đối với người dân, bà con có kiến nghị, phản ánh gì, có thể gửi lên đó, cán bộ sẽ phản hồi hoặc gọi điện hướng dẫn, trả lời cho người dân”.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Sa Đéc, khi triển khai mô hình “Khu phố số” thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân làm chủ kỹ năng số; xây dựng “đại sứ số”, “gia đình số” trong cộng đồng dân cư.

Ban điều hành Khu phố Cầu Đình phối hợp cùng các lực lượng trang bị kỹ năng số cho người dân

Lực lượng tham gia mô hình là Ban điều hành Khu phố Cầu Đình, Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Sa Đéc, Đoàn Thanh niên, Công an phường, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ nhân dân tự quản và lực lượng tình nguyện viên… Các lực lượng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và thu thập dữ liệu về mức độ tiếp cận, sử dụng công nghệ số của người dân trên địa bàn; tiến hành khảo sát 660/660 hộ, qua đó, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu khác.

Trưởng Ban công tác mặt trận Khu phố Cầu Đình Nguyễn Thị Diệu Phúc cho biết, việc thu thập dữ liệu được thực hiện nhằm đánh giá thực chất khả năng tiếp cận công nghệ, mức độ sử dụng các nền tảng số thiết yếu của từng hộ gia đình. Từ đó, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân chuyển đổi số, như: hỗ trợ người dân kích hoạt, lấy lại mật khẩu tài khoản VNeID, tích hợp thẻ BHYT, tài khoản an sinh xã hội, sổ tay sức khỏe điện tử vào VNeID; kỹ năng nộp hồ sơ trực tuyến; cách thức thanh toán không dùng tiền mặt…

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Khu phố số”

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc ra mắt mô hình "Đại sứ số"

Để triển khai mô hình “Khu phố số” trên địa bàn Khu phố Cầu Đình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, đồng thời phân rõ thời gian để thực hiện. Đến nay, đã thực hiện 6/10 chỉ tiêu của mô hình.

Cụ thể, đến nay có trên 95% công dân đủ điều kiện sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 và được trang bị kỹ năng khai thác các dịch vụ số thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ học tập, lao động, sản xuất và đời sống; 100% hộ gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản thanh toán điện tử hoặc tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt

Lắp đặt “Hộp thư góp ý số” (dưới hình thức quét mã QR) tại 100% các điểm sinh hoạt cộng đồng, trụ sở tổ dân phố, do Khu phố quản lý. Trong tháng 9/2026, Mặt trận tổ quốc phường sẽ cho triển khai 18 bảng mã QR code tích hợp thông tin về “Hộp thư góp ý số”, về app du lịch Sa Đéc có trang trí họa tiết, infographic trên toàn bộ 16 tổ tự quản, công viên Lý Thường Kiệt, Quảng trường Sa Đéc thuộc địa bàn khu phố Cầu Đình.

Các bạn sinh viên tình nguyện cùng tham gia hoạt động nâng cao kỹ năng số cho người dân Khu phố Cầu Đình. Nhờ đó, người dân thanh toán tiền, khám sức khỏe hoặc làm giấy tờ đều thuận lợi

Hiện tại đã có 100% cán bộ khu phố, thành viên Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Và 100% hộ gia đình trên địa bàn khu phố được tiếp cận thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản, an toàn thông tin trên không gian mạng thông qua các nền tảng số, nhóm cộng đồng trực tuyến và các kênh thông tin chính thức của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Sa Đéc Nguyễn Thành Nhân chia sẻ: “Ủy ban MTTQVN phường đã phối hợp cùng Ban điều hành khu phố triển khai tuyên truyền về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản, an toàn thông tin trên không gian mạng thông qua các nền tảng số; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia nhóm các Tổ tự quản do khu phố Cầu Đình thành lập. Đồng thời, cung cấp thông tin về Zalo MiniApp của Công an phường để người dân kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh và tố giác khi phát hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng”.

Tính đến nay, Khu phố Cầu Đình đã thành lập 16 nhóm Zalo của các Tổ nhân dân tự quản, qua đó có 640/660 hộ gia đình tham gia các nhóm tổ tự quản đạt 97% toàn khu phố… Đồng thời lắp đặt một điểm phát Wifi công cộng miễn phí phục vụ người dân tại khu vực công viên Lý Thường Kiệt và một hệ thống Camera an ninh thông minh tại Tuyến đường Cầu Đình, phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Qua các buổi hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tích hợp giấy tờ vào phần mềm VNeID, cán bộ còn tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để người dân nhận biết

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Sa Đéc Nguyễn Thành Nhân cho biết: "Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, công tác triển khai mô hình “Khu phố số” bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, an ninh và thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện trên môi trường số".

Thời gian tới, Thường trực Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với Ban điều hành Khu phố Cầu Đình, Đoàn Thanh niên, Công an phường… tiếp tục huy động lực lượng Đoàn viên, Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ nhân dân tự quản và các lực lượng tình nguyện viên tổ chức rà soát, phấn đấu hoàn thành 100% dữ liệu hộ dân.

Khu phố Cầu Đình đã thành lập 16 nhóm Zalo của các Tổ nhân dân tự quản. Qua đó, người dân dễ dàng gửi các kiến nghị đến lãnh đạo Khu phố và phường Sa Đéc

Tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp mạng trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận tài khoản thanh toán ngân hàng số và đăng ký sử dụng chữ ký số trong giao dịch trực tuyến. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, vì đây là chỉ tiêu cần bổ sung dữ liệu trong đợt khảo sát tiếp theo. Phấn đấu đạt 50% người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch.

Theo Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Sa Đéc, mục đích xây dựng “Khu phố số” nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành xã hội số, công dân số ngay từ cơ sở; trang bị và nâng cao kỹ năng số thiết yếu cho mọi tầng lớp Nhân dân để phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính…