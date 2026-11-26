Công nhân sơ chế hạt sen tại Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (Local Go Global) giai đoạn 2026-2030 mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mới ban hành, tỉnh đặt mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động tiếp cận thị trường, nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng và mức độ làm chủ thương hiệu, kênh phân phối; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu và đầu tư ra nước ngoài phù hợp pháp luật quốc tế.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hoặc cập nhật kiến thức cho 400 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, tiêu chuẩn, thương hiệu, thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics, tài chính và pháp lý quốc tế trong giai đoạn 2026-2030, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy tắc xuất xứ hàng hóa để doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và mở rộng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ.

Tỉnh phấn đấu lựa chọn và hỗ trợ chuyên sâu 25 doanh nghiệp có tiềm năng vươn ra thị trường quốc tế đến năm 2030; danh sách được rà soát, cập nhật hằng năm theo bộ tiêu chí thống nhất, có hồ sơ đánh giá nhu cầu, kế hoạch hỗ trợ riêng và kết quả được xác nhận.

Phấn đấu hỗ trợ 5 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường nước ngoài đến năm 2030; hỗ trợ 3 hồ sơ nghiên cứu thiết lập hiện diện thương mại hoặc đầu tư ra nước ngoài đến năm 2030, kể cả thông qua hợp tác, liên doanh, mua bán và sáp nhập khi phù hợp.

Trên nền tảng các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử của tỉnh, phấn đấu hỗ trợ 5 doanh nghiệp thực hành xuất khẩu trực tuyến/thương mại điện tử xuyên biên giới trong năm 2027 và đạt lũy kế 15 doanh nghiệp đến năm 2030; chỉ tính doanh nghiệp có đánh giá đầu vào, hồ sơ hoặc gian hàng hoạt động, nội dung đa ngôn ngữ và kế hoạch vận hành.

Tỉnh phấn đấu nhận diện và hỗ trợ phát triển 20 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu của thị trường mục tiêu và có khả năng tham gia chuỗi giá trị; ưu tiên sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm cao cấp, thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và tận dụng phụ phẩm, góp phần thực hiện lộ trình kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 10 tỷ USD năm 2026; 10,905 tỷ USD năm 2027; 11,93 tỷ USD năm 2028; 13,13 tỷ USD năm 2029 và 14,8 tỷ USD năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đồng Tháp triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị và nhân lực quốc tế; phát triển vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn, chất lượng và chế biến sâu; xây dựng thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng; phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung phát triển vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường.

Đồng thời, tỉnh ưu tiên đổi mới thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến sâu, tiết kiệm năng lượng, tận dụng phụ phẩm; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, Đồng Tháp tăng cường tổ chức hoặc tham gia các chương trình giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hội chợ, đoàn xúc tiến, tuần hàng; kết nối với nhà phân phối, nhà nhập khẩu và hệ thống thương mại ở nước ngoài.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình của Đồng Tháp được xuất khẩu sang châu Âu. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đồng Tháp cũng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và các giải pháp quản trị số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và phân tích thị trường quốc tế; lựa chọn nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới phù hợp với từng doanh nghiệp, sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh rà soát nhu cầu phát triển kho lạnh, kho bảo quản, trung tâm gom hàng, vận tải thủy, đường bộ, cảng và dịch vụ logistics trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; đề xuất giải pháp giảm chi phí logistics theo nhóm hàng, tuyến và thị trường./.