Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đây là cơ hội để tỉnh Đồng Tháp tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tổng hợp các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và logistics.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Phóng viên: Đồng chí cho biết về thực trạng, định hướng phát triển kinh tế-xã hội dọc theo tuyến sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp hiện nay như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Trong không gian mới, sông Tiền được xác định là trục kinh tế chiến lược, kết nối các vùng sản xuất, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch từ biên giới đến cửa biển. Điểm mới trong tư duy phát triển của tỉnh Đồng Tháp là chuyển từ phát triển theo từng địa bàn riêng lẻ sang tổ chức phát triển theo các hành lang kinh tế liên kết, phát huy lợi thế và sự bổ trợ giữa các vùng.

Thực tế, dọc sông Tiền đã hình thành những trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, đô thị, thương mại và dịch vụ. Hệ thống giao thông thủy, đặc biệt là sông Tiền và kênh Chợ Gạo, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng. Công nghiệp chế biến sâu còn hạn chế; dịch vụ logistics chưa phát triển đồng bộ; du lịch đường sông thiếu sản phẩm đặc sắc, chất lượng cao; kết nối hạ tầng giữa các vùng động lực còn bất cập. Bên cạnh đó, sạt lở, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Từ thực tiễn đó, Đồng Tháp định hướng xây dựng và phát triển trục kiến trúc cảnh quan-kinh tế sông Tiền, từ khu vực biên giới Thường Phước qua Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cái Bè, Mỹ Tho, Gò Công hướng ra Biển Đông, gắn với tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Theo đó, sông Tiền không chỉ là hành lang giao thông và kinh tế mà còn là trục tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, đô thị, văn hóa và sinh thái đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. Địa phương hướng đến hình thành một hệ sinh thái phát triển cộng sinh, trong đó, nông nghiệp tạo nguồn nguyên liệu, công nghiệp nâng cao giá trị, logistics kết nối thị trường, đô thị và dịch vụ tạo động lực tăng trưởng, còn kiến trúc, cảnh quan, văn hóa và môi trường tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn và chất lượng sống.

Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp là biến lợi thế của dòng sông thành giá trị phát triển bền vững, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng sống của người dân và hình thành không gian phát triển đặc sắc của Đồng Tháp.

Phóng viên: Địa phương đang ưu tiên phát triển những ngành kinh tế-xã hội nào dọc theo tuyến sông Tiền?

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Đồng Tháp xác định phát triển kinh tế dọc sông Tiền phải dựa trên lợi thế từng khu vực như:

Thứ nhất, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến sâu, trong đó, địa phương tập trung phát huy lợi thế các sản phẩm chủ lực như: cá tra, lúa gạo, trái cây, hoa kiểng và sản phẩm từ sen; tổ chức vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên thu hút công nghiệp chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm phát triển kinh tế tuần hoàn; chuyển mạnh từ sản xuất theo sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế.

Thứ hai, để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ logistics, địa phương tận dụng lợi thế vận tải thủy sông Tiền, kết hợp hệ thống cao tốc, quốc lộ, cảng và khu công nghiệp để hình thành mạng lưới logistics đồng bộ, các trung tâm thu gom, chế biến, kho lạnh, trung chuyển và phân phối hàng hóa. Trọng tâm là giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Thứ ba, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và văn hóa sông nước, Đồng Tháp sẽ hình thành các tuyến du lịch liên hoàn dọc sông Tiền, kết nối Cao Lãnh, Sa Đéc, Cái Bè, Mỹ Tho, Gò Công với các cù lao, làng nghề, vườn cây ăn trái và di sản văn hóa; ưu tiên phát triển du lịch đường sông, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng; gắn kết với hệ thống công viên, quảng trường, không gian công cộng và cảnh quan ven sông nhằm tạo điểm đến hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Thứ tư, phát triển hệ thống đô thị, thương mại và dịch vụ hiện đại gắn với kiến trúc cảnh quan đặc sắc; phát huy vai trò các đô thị Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Tho, Gò Công theo chức năng và lợi thế riêng; phát triển thương mại, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các dịch vụ chất lượng cao; tổ chức không gian đô thị ven sông hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển hệ thống không gian xanh, công viên, quảng trường và các công trình kiến trúc có giá trị, tạo sức hấp dẫn đầu tư và nâng cao chất lượng sống. Điểm cốt lõi là các ngành, lĩnh vực phải được tổ chức thành hệ sinh thái kinh tế liên kết, cộng sinh, tạo nên chuỗi giá trị phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững dọc hành lang kinh tế sông Tiền.

Phóng viên: Tỉnh Đồng Tháp có những chủ trương, chính sách gì nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch ven sông?

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Quan điểm của Đồng Tháp là thu hút đầu tư có chọn lọc, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích của người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 8/1/2026 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, tỉnh định hướng hình thành trục du lịch sông Tiền-sinh thái-miệt vườn, kết nối các trung tâm du lịch, đô thị, làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng.

Để hiện thực hóa định hướng này, tỉnh Đồng Tháp tập trung những giải pháp trọng tâm như: hoàn thiện quy hoạch, tạo quỹ không gian phát triển và công khai danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Trong đó, địa phương chú trọng các khu vực có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, logistics và kiến trúc cảnh quan ven sông; bảo đảm phù hợp quy hoạch, điều kiện đất đai, môi trường và khả năng kết nối hạ tầng.

Đồng Tháp ưu tiên đầu tư hạ tầng có tính dẫn dắt, tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội. Trong đó, tỉnh tập trung vào các tuyến giao thông kết nối, cảng, bến thủy, hạ tầng du lịch, công viên và không gian công cộng. Nguồn lực nhà nước ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, có sức lan tỏa; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị theo quy định.

Địa phương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó, tỉnh chú trọng giải quyết nhanh thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, chủ động tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án và hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp phát triển sản phẩm đặc sắc và tăng cường liên kết thị trường. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, ẩm thực, văn hóa và các dịch vụ đặc trưng; tăng cường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương trong vùng.

Tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn cùng nghiên cứu, phát triển những tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và kiến trúc cảnh quan có chất lượng, tạo điểm nhấn đặc sắc dọc sông Tiền.

Đồng Tháp xác định sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự thụ hưởng thực chất của người dân là thước đo quan trọng đối với hiệu quả phát triển. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Phóng viên: Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp có những định hướng và giải pháp nào để phát huy hiệu quả tiềm năng của tuyến sông Tiền?

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Tôi cho rằng, một dòng sông chỉ thật sự trở thành động lực phát triển khi chúng ta tổ chức được không gian kinh tế hai bên bờ, kết nối các trung tâm sản xuất với thị trường, đồng thời tạo ra những giá trị mới về kiến trúc, cảnh quan, văn hóa, môi trường và chất lượng sống.

Với quan điểm đó, Đồng Tháp tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chiến lược như: xây dựng trục kiến trúc cảnh quan-kinh tế sông Tiền trở thành không gian phát triển chiến lược, đặc sắc của tỉnh; tạo đột phá về hạ tầng giao thông, logistics và kết nối vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo tồn bản sắc sông nước; tập trung nguồn lực, lựa chọn dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Đồng Tháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đất đai, đầu tư, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và tư nhân; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện đối với từng chương trình, dự án.

Giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 155 triệu đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp hướng đến xây dựng hành lang kinh tế sông Tiền trở thành không gian kinh tế xanh, hiện đại, có hệ thống đô thị, công nghiệp, logistics và dịch vụ phát triển đồng bộ, gắn với hệ sinh thái kiến trúc cảnh quan đặc sắc, môi trường sinh thái bền vững và chất lượng sống ngày càng cao.

Chúng tôi xác định: giá trị lớn nhất của sông Tiền không chỉ nằm ở tài nguyên và lợi thế giao thông mà còn ở khả năng kết nối các vùng kinh tế, các ngành sản xuất, đô thị, văn hóa, thiên nhiên và con người trong một không gian phát triển thống nhất.

Với tư duy phát triển mới, quyết tâm cao và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, Đồng Tháp hướng tới kiến tạo trục kiến trúc cảnh quan-kinh tế sông Tiền trở thành biểu tượng phát triển đặc sắc, xanh, hiện đại và bền vững của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn!