Đồng Tháp: Vườn Quốc gia Tràm Chim chuẩn bị đón thêm 12 cá thể sếu đầu đỏ

Hai cá thể sếu đầu đỏ tiếp nhận lần đầu có dấu hiệu bắt cặp nên được tách ra khu vực nuôi riêng để theo dõi. Ảnh: Trung tâm bảo tồn cung cấp

Ngày 24/9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, các ban ngành liên quan đang rà soát công đoạn cuối cùng cho công tác chuẩn bị tiếp nhận 12 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Việt Nam. Đây là đàn sếu thứ 3 được tiếp nhận, đưa về Vườn Quốc gia chăm sóc, phục vụ công tác bảo tồn.

Đàn sếu thứ ba về Việt Nam do Chính phủ Thái Lan trao tặng cho Chính phủ Việt Nam nhân Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai Chính phủ.

Đợt chuyển giao sếu thứ 3 này nằm trong Đề án Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032. Lần tiếp nhận này có số lượng sếu nhiều nhất, với 12 cá thể, trong đó có 8 sếu non và 4 sếu trưởng thành.

Các cá thể sếu tiếp nhận lần đầu và lần thứ 2 đều khỏe mạnh, thích nghi tốt. Ảnh: Ảnh: Trung tâm bảo tồn cung cấp

Nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc tối ưu ngay khi đàn sếu đến, Vườn Quốc gia Tràm Chim đang hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, kiểm dịch động vật, xây dựng phương án vận chuyển, dự trữ nguồn thức ăn tự nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch và quy định liên quan. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để lan tỏa sự đồng hành của cộng đồng, chuyên gia và các tổ chức xã hội trong khôi phục sếu đầu đỏ tại Tràm Chim.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn, Vườn Quốc gia Tràm Chim Đoàn Văn Nhanh cho biết, từ năm 2025 tới nay, Vườn đã tiếp nhận thành công 2 đợt sếu từ Thái Lan về nuôi dưỡng, với tổng số 12 con.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn, Vườn Quốc gia Tràm Chim Đoàn Văn Nhanh cho biết, ngoài quan sát trực tiếp, cán bộ còn quan sát, theo dõi các cá thể sếu từ màn hình

Đối với đợt đầu tiên, các cá thể sếu đã trưởng thành, trong đó, 2 con có dấu hiệu ghép đôi và được chuyển sang chuồng sinh sản. Các cặp sếu hiện có sức khỏe rất tốt, thể hiện các tập tính sinh hoạt và phản xạ tự nhiên.

Với các cá thể sếu ở đợt thứ hai, đã vượt qua giai đoạn cách ly an toàn, phục hồi nhanh nhờ hệ thống chuồng trại thông thoáng và nguồn thức ăn đa dạng, phù hợp.

Theo ông Nhanh, với những cá thể sếu đầu tiên, Vườn Quốc gia không thả về tự nhiên ngay mà giữ lại chuồng nuôi để tạo nguồn sinh sản tại chỗ. Với đàn sếu thứ 2, Đồng Tháp đang xin chủ trương để đến năm sau có thể thả thí điểm một cặp sếu ra môi trường tự nhiên của Vườn nhằm đánh giá khả năng thích nghi.

Màn hình quan sát các khu vực đàn sếu sinh sống tại các khu vực nuôi

Ông Nhanh còn thông tin, để thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường và hệ sinh thái phù hợp với môi trường sống của loài sếu đầu đỏ. Qua thời gian thực hiện, môi trường đã cải thiện đáng kể, nhất là loại năng kim (loại thức ăn sếu đầu đỏ ưa thích) đã phát triển nhiều tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Ngoài ra, ngành chức năng còn vận động người dân sống trong vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim triển khai mô hình trồng lúa sinh thái, nhằm giảm bớt lượng hóa chất, không đốt rơm rạ… hướng tới nền nông nghiệp xanh, từng bước tái tạo không gian sống an toàn, bền vững cho sếu và các loài chim khác.