Đồng Tháp: Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đạt và vượt 141 chỉ tiêu nghiệp vụ

Trong 9 tháng đầu năm, VKSND hai cấp chủ động triển khai nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác quản lý, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng khởi tố mới 1.969 vụ với 3.223 bị can, giảm 60 vụ nhưng tăng 675 bị can so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tội phạm về ma túy tăng mạnh, chiếm 38,2% tổng số vụ khởi tố mới; các nhóm tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, sở hữu và môi trường giảm về số vụ.

Ở lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, toàn tỉnh phát sinh 15.492 vụ, việc, tăng 9,8% so với cùng kỳ, chủ yếu liên quan đến hợp đồng, đất đai, hôn nhân và gia đình. Khiếu kiện hành chính phát sinh 60 vụ, giảm 7,7%, tập trung vào các quyết định quản lý đất đai và xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng chí Phạm Thanh Từng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự tiếp tục được nâng cao. Trong kỳ, VKSND hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.994 vụ với 3.372 bị cáo; xét xử phúc thẩm 311 vụ với 506 bị cáo. Không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tỷ lệ bị cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu của ngành và Quốc hội.

Trong tổng số 143 chỉ tiêu nghiệp vụ có phát sinh số liệu, toàn tỉnh đạt và vượt 141 chỉ tiêu theo yêu cầu 9 tháng, đạt 98,6%. Đáng chú ý, có 137 chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu cả năm, chiếm 95,8%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Từng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND hai cấp trong điều kiện vận hành mô hình tổ chức mới, khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc phức tạp. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, tập trung khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2026.

Đồng chí Phạm Thanh Từng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra án hình sự; chú trọng công tác kháng nghị, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đối với các bản án hành chính còn tồn đọng, cần theo dõi sát từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp đôn đốc giải quyết. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm sát trực tiếp tại Công an cấp xã, cơ sở giam giữ, UBND cấp xã và cơ quan thi hành án; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Viện trưởng VKSND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, xây dựng hồ sơ kiểm sát điện tử, ứng dụng sơ đồ tư duy và trình chiếu chứng cứ phù hợp với từng vụ án. Đồng thời, triển khai đánh giá công chức theo chỉ số KPI trên phần mềm theo lộ trình của VKSND tối cao, gắn kết quả đánh giá với sản phẩm, chất lượng và tiến độ công việc; bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ công chức.