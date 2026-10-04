Đồng Tháp: Vận hành thử nghiệm 'Cẩm nang số' hỗ trợ tra cứu những điều đảng viên không được làm

Giao diện "Cẩm nang số" những điều đảng viên không được làm.

“Cẩm nang số” được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ sử dụng trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Nội dung được hệ thống hóa theo 4 nhóm trọng tâm, giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện tiếp cận, tra cứu các nội dung liên quan đến Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 28-7-2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Việc vận hành thử nghiệm “Cẩm nang số” là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, từng bước đổi mới phương thức cung cấp, khai thác thông tin nghiệp vụ. Thay vì phải tìm kiếm, đối chiếu thông tin từ nhiều tài liệu, cán bộ, đảng viên có thể tra cứu tập trung trên nền tảng số, qua đó tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm đáng chú ý của “Cẩm nang số” là tích hợp chatbot AI, hỗ trợ người dùng tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chatbot AI sẽ hỗ trợ phân tích câu hỏi, tìm kiếm thông tin trong nguồn dữ liệu được tích hợp và cung cấp nội dung trả lời phù hợp.

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện “Cẩm nang số”, rà soát, cập nhật nguồn dữ liệu, nâng cao chức năng chatbot AI; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Cán bộ, đảng viên có thể truy cập “Cẩm nang số” phiên bản thử nghiệm tại: https://ubkt-dt-qd207.web.app