Đồng Tháp và Prey Veng ký kết phòng, chống ma túy, tội phạm qua biên giới

Quang cảnh lễ ký kết Biên bản hợp tác. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Tại buổi lễ, hai bên đã thông qua nội dung biên bản hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm.

Theo đó, thống nhất thực hiện việc báo cáo định kỳ trao đổi thông tin tình hình chung của công tác phòng, chống ma túy và các loại tội phạm khác trên địa bàn tỉnh, nhất là thông tin liên quan tới các vụ án, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của hai nước để điều tra xác minh, truy bắt và áp dụng biện pháp theo trình tự, thủ tục quy định.

Thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu đột xuất giữa Văn phòng BLO hai bên. Định kỳ phối hợp tổ chức họp, hội nghị giao ban hoặc đột xuất liên quan hoạt động phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa Văn phòng BLO hai tỉnh.

Phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho cư dân sinh sống dọc khu vực biên giới hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng về tác hại ma túy. Hỗ trợ xây dựng khu phố, ấp, xã, phường không ma túy ở khu vực biên giới hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Chánh Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp đánh giá buổi lễ ký kết thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao giữa hai tỉnh trong việc tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng.

Đại biểu 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Ông Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng, Chánh Văn phòng BLO Koh Roka, tỉnh Prey Veng khẳng định: "Buổi lễ ký kết hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa hai bên sẽ trở thành cầu nối và là cơ chế cốt lõi, quan trọng cho việc thống nhất các lực lượng thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống các loại tội phạm dọc tuyến biên giới trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, qua đó, nâng tầm hợp tác lên một mức độ cao hơn, thực chất, hiệu quả hơn".

Việc ký kết góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại mỗi địa phương; đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.