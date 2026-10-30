Đồng Tháp và Prey Veng: Ký kết biên bản hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới

Lễ ký kết biên bản hợp tác phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới.

Theo đó, 2 bên thống nhất 9 nội dung ký kết hợp tác, trong đó thường xuyên báo cáo định kỳ trao đổi thông tin về tình hình chung của công tác phòng, chống ma túy và các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh, nhất là thông tin liên quan đến các vụ án, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

2 bên phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu đột xuất giữa Văn phòng BLO 2 tỉnh; phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhau trong việc hoạt động tiếp tục điều tra, dẫn độ các đối tượng phạm tội về ma túy và tội phạm qua biên giới trong những trường hợp ưu tiên hoặc khẩn cấp do 2 bên thỏa thuận, thống nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Cùng với đó, 2 bên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực của 2 bên.

Lễ ký kết là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự đồng thuận giữa 2 tỉnh trong việc tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.