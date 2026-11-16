Đồng Tháp: Va chạm với máy cày trên đường, một người tử vong

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa máy cày và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/11, ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ ấp Tân Phước 2, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển máy cày lưu thông trên đường huyện 01 theo hướng từ ấp Tân Phước 2 về ấp Tân Phước 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong. Ảnh: NDCC.

Khi di chuyển đến đoạn đường trên, máy cày xảy ra va chạm với xe máy do anh Hồ Văn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ ấp Tân Phước 3, xã Tân Đông) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến anh Phương bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Đông cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Tân Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không sử dụng máy cày, xe tự chế hoặc phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.