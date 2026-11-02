Đồng Tháp ứng dụng công nghệ để phát triển 4 ngành hàng chủ lực

Ngày 2-11, đoàn công tác Bộ KH-CN do đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn ký kết chương trình hợp tác

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Tháp Ngô Huỳnh Quang Thái cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch liên quan, tỉnh được giao 274 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 173 nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã chuyển giao kết quả nghiên cứu của 28 nhiệm vụ khoa học, công nghệ vào áp dụng thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò động lực quan trọng. Địa phương tập trung ứng dụng công nghệ vào 4 ngành hàng có thế mạnh là lúa gạo, cá tra, xoài và sầu riêng. Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp của địa phương.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, Đồng Tháp và một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về sản xuất nông sản nhưng giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích và sản phẩm chưa xứng với tiềm năng.

Để giải quyết vấn đề này, các địa phương cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình sản xuất. Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả, tránh chạy theo thành tích.

Dịp này, Bộ KH-CN và UBND tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp chiến lược giai đoạn 2026-2030. Hai bên tập trung phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và phát triển kinh tế số.