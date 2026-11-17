Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh để trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2026.

Cụ thể, Sở Tài chính trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân chia thuế giá trị gia tăng ngân sách địa phương được hưởng giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã, mỗi cấp được hưởng 50% số thuế giá trị gia tăng được phân chia.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2027 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các định mức chi được đề xuất tăng từ 10% - 20% đối với các tiêu chí và định mức phân bổ chi của các lĩnh vực sự nghiệp. Đây là cơ sở xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2027, bảo đảm mức phân bổ không thấp hơn dự toán năm 2026.

Sở Tài chính cũng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, theo định mức phân bổ ngân sách nhà nước do HĐND tỉnh quyết định. Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở để quản lý, tổ chức thực hiện và điều hành dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư công thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình triển khai thực tế tại địa phương.

Một nội dung khác là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết nhằm bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả trong quản lý ngân sách sau khi tỉnh Đồng Tháp mới đi vào hoạt động, đồng thời tối ưu hóa việc phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính, bảo đảm công bằng và minh bạch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Ngoài ra, Sở Tài chính trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở sáp nhập Quỹ Bảo lãnh tín dụng của 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây, việc thành lập quỹ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi. Đặc biệt, lĩnh vực bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh giao.

Tại cuộc họp, Sở Tư pháp trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách khác để hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giám định tư pháp; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, tạo điều kiện động viên, khuyến khích người làm giám định tư pháp yên tâm công tác, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, góp phần hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân chia thuế giá trị gia tăng ngân sách địa phương được hưởng giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2027 - 2030, Sở Tài chính nghiên cứu phương án phân chia phù hợp với đặc thù từng địa bàn, nhất là đô thị đặc biệt, đô thị nông thôn và đô thị biên giới. Việc phân chia cần dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, bảo đảm phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2027, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu việc xây dựng định mức phải căn cứ vào nhiệm vụ thực tế của từng địa phương, bảo đảm sát với yêu cầu công việc và khả năng thực hiện. Trong đó, cần rà soát, đánh giá dữ liệu chi ngân sách để có cơ sở điều chỉnh phù hợp; ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cần thiết, có nhu cầu kinh phí lớn, xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương. Việc phân bổ và sử dụng ngân sách phải đúng nhiệm vụ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị nghiên cứu Bộ tiêu chí và quy trình quản lý chặt chẽ, bảo đảm hoạt động của quỹ đúng mục tiêu, đối tượng. Qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, có tiềm năng phát triển; góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo cơ hội cho sinh viên mới ra trường khởi nghiệp, lập nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh các tờ trình và dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình HĐND tỉnh xem xét tại các kỳ họp cuối năm 2026.