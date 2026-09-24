Đồng Tháp: Tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại xã Vĩnh Hựu
Ngày 22-9, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 cho hơn 100 cán bộ Chi hội và hội viên nông dân đại diện cho 10 ấp trên địa bàn xã Vĩnh Hựu.
Tại hội nghị, các hội viên nông dân được nghe phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; nhận diện tác hại của thực phẩm không an toàn cũng như kỹ năng chọn lựa, chế biến thực phẩm tươi sống.
Đồng thời, báo cáo viên cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn hay, hướng dẫn quy trình sản xuất, bảo quản nông sản an toàn và khuyến khích người dân tích cực áp dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm phục vụ tốt người tiêu dùng, hướng đến phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.
Bên cạnh đó, chương trình còn cập nhật các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, trang bị kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-tuyen-truyen-ve-an-toan-thuc-pham-tai-xa-vinh-huu-a245584.html