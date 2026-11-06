Đồng Tháp: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Công tác bảo đảm an ninh tôn giáo trong tình hình mới; một số quy định của pháp luật về xây dựng liên quan đến công trình tín ngưỡng, tôn giáo; quy định pháp luật đất đai về quản lý, sử dụng đất tín ngưỡng, đất tôn giáo; pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Các chuyên đề do Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ triển khai.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan.