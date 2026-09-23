Đồng Tháp: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học

Các chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về tổng quan đa dạng sinh học tỉnh Đồng Tháp và vai trò của các cơ sở tôn giáo đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; chung tay bảo vệ thiên nhiên, không săn bắt, không tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật; công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phóng sinh theo quy định.

Thông qua hội nghị, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chức sắc, chức việc, tín đồ và cộng đồng dân cư trong chấp hành pháp luật; đồng thời, phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo trong tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.