Đồng Tháp: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng 400 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan nhấn mạnh, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo nắm vững, thông suốt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai 4 chuyên đề trọng tâm như: “Công tác bảo đảm an ninh tôn giáo trong tình hình mới”; “Một số nội dung quy định của pháp luật về xây dựng liên quan đến hoạt động xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo”; “Quy định pháp luật đất đai về quản lý, sử dụng đất tín ngưỡng, đất tôn giáo” và “Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026”.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng công trình tôn giáo và quản lý, sử dụng đất tín ngưỡng, đất tôn giáo.