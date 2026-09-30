Đồng Tháp: Tuyến đường ven sông Tiền hơn 512 tỷ đồng tăng tốc về đích

Dự án nâng cấp đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền thành phố Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được khởi công tháng 5/2025, tổng vốn đầu tư hơn 512 tỷ đồng.

Thi công đường đê bao sông Tiền qua phường Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Theo thiết kế tuyến đường đê bao có chiều dài 5,8km từ đường Phạm Hữu Lầu (chân cầu Cao Lãnh) đến nút giao đường Tân Việt Hòa. Trên tuyến xây dựng 3 cầu, cống Long Hồi, Long Sơn và Long Sung.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng chiều 30/9, trên công trường không khí thi công nhộn nhịp hàng chục công nhân cùng xe lu, xe tải tấp nập chở vật liệu ra vào công trường.

Dọc tuyến nhiều tốp công nhân đang khẩn trương lu lèn đường, hoàn thiện các cầu, cống trên tuyến chính, lắp biển báo giao thông.

Xe lu thi công tại khu vực cống Long Sơn.

Kỹ sư Đinh Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng thi công gói thầu 15A cho biết, đơn vị phụ trách 2,2km đường, dự án đang vào giai đoạn nước rút.

Riêng hệ thống cống Long Sơn chiều rộng cống 7m hiện đã lắp đặt hoàn chỉnh van thủy lực và các hạng mục liên quan.

Những ngày qua nước lũ thượng nguồn đổ về, triều cường dâng cao qua vận hành thử nghiệm đóng miệng cống đã phát huy tác dụng ngăn được nước triều tràn sâu vào kênh, rạch gây ngập úng.

"Khi thời tiết khô ráo chúng tôi sẽ láng nhựa mặt đường, đấu nối nguồn điện vận hành thử nghiệm hệ thống cống ngăn triều. Dự kiến công trình sẽ chính thức bàn giao đưa vào khai thác trong tháng 10 này", kỹ sư Nghĩa nói.

Hệ thống cống Long Sơn trên tuyến đường đê bao đã lắp xong các van thủy lực, chờ ngày vận hành.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Tri Văn, cán bộ phụ trách dự án (thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng 4) cho biết, sau hoàn thành tuyến đường đê bao, kè chống sạt lở và hệ thống cống dọc sông Tiền (giai đoạn 2) sẽ ngăn nước lũ dâng cao gây ngập lụt, xói lở bờ sông, bảo vệ dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp, đô thị của phường Cao Lãnh.

"Trên tuyến đê kết hợp đường giao thông xây dựng 3 cầu, cống ngăn triều đã sắp hoàn thành. Đến nay dự án đã đạt 98%, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông. Theo kế hoạch dự án sẽ được đưa vào khai thác cuối tháng 10 này", ông Văn cho biết.