Đồng Tháp: Tuyến đường liên ấp Thủy Tây được thắp sáng

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh đoàn cùng đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình “Thắp sáng đường nông thôn”. (Ảnh: NHƯ ANH)

Công trình có tổng chiều dài 2.000m, với 50 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tổng kinh phí thực hiện 105 triệu đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn vận động các đơn vị tài trợ là 54 triệu đồng, phần còn lại là nguồn đóng góp của nhân dân địa phương.

Công trình được triển khai với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện Hạnh Thương, Hội Từ thiện cà-phê Suối Mơ và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân tại Thành phố Hồ Chí Minh; cùng sự kết nối, vận động nguồn lực của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và sự phối hợp của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh đoàn cùng đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Thắp sáng đường nông thôn”. (Ảnh: NHƯ ANH)

Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, nhất là vào ban đêm; bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường nông thôn.