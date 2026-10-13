Đồng Tháp: Tuyến đường liên ấp Thủy Tây được thắp sáng
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường nông thôn” tại tuyến đường liên ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp.
Công trình có tổng chiều dài 2.000m, với 50 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tổng kinh phí thực hiện 105 triệu đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn vận động các đơn vị tài trợ là 54 triệu đồng, phần còn lại là nguồn đóng góp của nhân dân địa phương.
Công trình được triển khai với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện Hạnh Thương, Hội Từ thiện cà-phê Suối Mơ và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân tại Thành phố Hồ Chí Minh; cùng sự kết nối, vận động nguồn lực của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và sự phối hợp của chính quyền địa phương.
Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, nhất là vào ban đêm; bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường nông thôn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-thap-tuyen-duong-lien-ap-thuy-tay-duoc-thap-sang-post994994.html