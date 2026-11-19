Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” với chủ đề “Tuổi trẻ với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và văn hóa, con người Đồng Tháp”.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung chia sẻ, trao đổi về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026 cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hoạt động vì cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tuyên dương 13 cá nhân đạt Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hoàng Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh, khát vọng cống hiến không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện và cuộc sống hằng ngày.

Lẽ sống đẹp của thanh niên không chỉ là khẳng định giá trị bản thân, mà còn phải biết gắn ước mơ, hoài bão với lợi ích của cộng đồng, quê hương và đất nước.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết mong muốn, các cá nhân được tuyên dương tiếp tục phát huy năng lực, nhiệt huyết, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến; đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình thanh niên tiêu biểu từ cơ sở.

Thông qua diễn đàn và hoạt động tuyên dương, Tỉnh đoàn kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những tấm gương tích cực, khuyến khích tuổi trẻ Đồng Tháp tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.