Đồng Tháp: Tuổi trẻ với hoạt động an sinh xã hội tại biên giới

Trao học bổng cho học sinh.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa cho người dân địa phương, cụ thể: 20 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng dành cho học sinh vượt khó học giỏi; hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 căn nhà trị giá 280 triệu đồng; trao tặng 30 xe lăn cho người khuyết tật trị giá 45 triệu đồng; công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 30 triệu đồng; cùng hàng loạt trang thiết bị thiết yếu như: 1.000 khăn quàng đỏ, 50 phần sữa và dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tổng trị giá nguồn lực của chương trình hơn 500 triệu đồng.

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”.

Khởi công nhà cho người dân.

Ngay sau lễ phát động, chuỗi hoạt động ý nghĩa đã được triển khai: Khởi công 2 căn nhà tại phường Thường Lạc và xã Trường Xuân; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân; khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân.

Chương trình không chỉ là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ, mà còn khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả của tổ chức Đoàn trong việc huy động các nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo đời sống an sinh xã hội, tiếp thêm động lực cho người dân khu vực biên giới vươn lên trong cuộc sống.