Đồng Tháp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng tại TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tham gia khu trưng bày sản phẩm tỉnh Đồng Tháp.

Khu trưng bày mỗi địa phương khoảng 20m²; riêng không gian của TP. Hồ Chí Minh rộng khoảng 60 m². Đây là dịp để các địa phương giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng có thế mạnh; đồng thời tăng cường kết nối giao thương, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương đến các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng.

Nông sản đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp.

Gian trưng bày của Đồng Tháp giới thiệu đa dạng sản phẩm đặc trưng gắn với thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thủ công mỹ nghệ và những giá trị văn hóa của địa phương. Nổi bật tại gian hàng là các sản phẩm như: Trà sen, hạt sen và những mặt hàng chế biến sâu. Bên cạnh đó là các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, gia tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp tham gia trưng bày.

Gian hàng cũng giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu từ những ngành hàng có thế mạnh của Đồng Tháp như: Gạo, trái cây và các sản phẩm chế biến từ nông sản. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một Đồng Tháp năng động, giàu tiềm năng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chú trọng chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Khu trưng bày của TP. Hồ Chí Minh.

Không gian trưng bày tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản phẩm kết nối với hệ thống phân phối, doanh nghiệp thu mua, đối tác trong và ngoài khu vực, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, liên kết sản xuất - tiêu thụ và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng.