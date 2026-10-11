Đồng Tháp: Triều cường vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều khu vực

Triều cường gây ngập chợ An Hữu, xã An Hữu ảnh hưởng đến hoạt động mua bán vào chiều 11-10.

Theo ghi nhận, chiều 11-10, triều cường dâng cao đã gây ngập tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại những khu vực trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao và các tuyến đường nội ô, triều cường dâng cao gây ảnh hưởng đến đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Trước tình hình này, chính quyền địa phương và người dân đã tập trung gia cố để ngăn nước tràn vào nhà, vườn…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, mực nước tại hầu hết các trạm khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn trong ngày hôm qua lên nhanh theo triều. Tính đến 7 giờ ngày 11-10, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại Cao Lãnh là 243 cm, vượt báo động III 13 cm; Mỹ Thuận 212 cm, vượt báo động III 32 cm; Cai Lậy 172 cm, vượt báo động III 2 cm; Mỹ Tho 186 cm, vượt báo động III 26 cm; Hòa Bình 167 cm, vượt báo động III 7 cm…

Dự báo, mực nước khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn đạt đỉnh triều cường kỳ này vào khoảng từ 16 - 19 giờ tối hôm nay (ngày 11-10) và ngày 12-10; sau đó biến đổi chậm một vài ngày rồi xuống dần. Đỉnh triều cường kỳ này ở mức xấp xỉ và cao hơn kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch khoảng từ 5 - 10 cm; ở mức trên báo động III từ 10 - 30 cm.

Chợ Cái Bè, xã Cái Bè bị ngập vào chiều 11-10.

Lũ thượng nguồn và mưa kết hợp với triều cường ở mức cao gây ngập lụt diện rộng những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao,... thuộc khu vực phía Tây Nam của tỉnh và cuối nguồn như các phường: Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Ngãi, Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Trung An, Mỹ Tho, Thới Sơn và các xã: Lấp Vò, Lai Vung, Bình Hàng Trung, Tân Nhuận Đông, Tân Dương, Tân Long, An Long, Thanh Bình, Phú Hựu, Hiệp Đức, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Ngũ Hiệp, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Bình Trưng, Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo, Bình Ninh, Vĩnh Hựu, Gò Công Đông, Tân Thới, Tân Phú Đông.

Thời gian ngập lụt từ 3 đến 7 giờ và 17 đến 21 giờ từ ngày 11-10 đến 15-10. Độ sâu ngập lụt lớn nhất (khu vực đất tự nhiên, không có đê bao) từ 0,8 - 1,5 m.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 11 giờ ngày 11-10, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do triều cường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng triều cường đã gây ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao và các tuyến đường nội ô; độ ngập sâu từ 0,8 - 1,5 m, thời gian khoảng 2 giờ và rút dần theo triều cường nên không gây thiệt hại.

Trước diễn biến trên, các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo; rà soát, gia cố các tuyến đê bao, bờ bao, cống, đập xung yếu; chủ động phương án tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất và hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.