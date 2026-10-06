Đồng Tháp triệt phá đường dây mua bán hóa đơn 'khủng' với hàng trăm công ty ma

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào tối 5/10, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1978, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Các đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (áo xanh da trời) và Nguyễn Trọng Nghĩa (áo đen đỏ) trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn (Ảnh: CACC)

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, móc nối giữa các đối tượng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh, thành phố lớn. Trong đó, Nguyễn Hoàng Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Trọng Nghĩa đóng vai trò là mắt xích quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tuấn.

Bằng thủ đoạn thành lập hàng trăm công ty “ma”, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân cả trong và ngoài tỉnh. Các bên mua đã sử dụng số hóa đơn bất hợp pháp này để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán và hưởng hoàn thuế, gây thất thoát đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Riêng bị can Nguyễn Hữu Toàn được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra về hành vi “Trốn thuế”.