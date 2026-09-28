Đồng Tháp triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2027

Việc triển khai xét tặng nhằm lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình cấp có thẩm quyền xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2027. Qua đó, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Đồng Tháp.

Theo Kế hoạch, các tác phẩm, công trình thuộc 9 chuyên ngành được xem xét, gồm: Âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học và văn nghệ dân gian. Đối tượng được đề nghị xét tặng là tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng phải được công bố, sử dụng dưới các hình thức theo quy định kể từ ngày 2/9/1945. Đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, thời gian tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng tối thiểu là 5 năm; đối với “Giải thưởng Nhà nước” tối thiểu là 3 năm, tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Tác phẩm, công trình cũng phải không có tranh chấp về quyền tác giả hoặc tranh chấp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết tại thời điểm nộp hồ sơ.

Đối với các tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng sau năm 1993, ngoài yêu cầu về giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật và ảnh hưởng xã hội, quy định còn đặt ra tiêu chí về giải thưởng chuyên môn. Theo đó, tác phẩm, công trình đề nghị “Giải thưởng Hồ Chí Minh” phải được tặng ít nhất một Giải Vàng tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp, triển lãm văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức, hoặc đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm chuyên nghiệp quốc tế. Với “Giải thưởng Nhà nước”, yêu cầu tương ứng là ít nhất một Giải Vàng hoặc một Giải Bạc, hoặc giải thưởng quốc tế theo quy định.

Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm tờ khai theo mẫu quy định; bản sao hoặc ảnh chụp tác phẩm, công trình kèm thông tin về thời gian công bố, sử dụng và tóm tắt nội dung; các quyết định hoặc giấy chứng nhận giải thưởng theo quy định cùng những tài liệu có liên quan. Đối với tác phẩm của đồng tác giả hoặc tác giả đã mất, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền, thỏa thuận của những người có quyền lợi hợp pháp liên quan theo quy định.

Tác giả hoặc người đại diện hợp pháp có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc trực tuyến 1 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả cư trú. Trường hợp tác giả là hội viên, có thể gửi hồ sơ đến Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương theo quy định. Tại Đồng Tháp, thời hạn tiếp nhận hồ sơ là trước ngày 20-1-2027.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở tỉnh, có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ và tham mưu tổ chức công tác xét tặng. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp phối hợp tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch đến hội viên, văn nghệ sĩ, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn tác giả, hội viên hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu.

Công tác xét tặng được yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục; bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, không bỏ sót những trường hợp đủ tiêu chuẩn, xứng đáng được tôn vinh. Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây.