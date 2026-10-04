Đồng Tháp: Triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo kế hoạch, từ nay đến hết quý I-2027, tỉnh tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Luật.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng tài liệu giới thiệu, đề cương, hỏi - đáp pháp luật, infographic, video và các sản phẩm truyền thông số phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tỉnh cũng sẽ rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, sử dụng nền tảng số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp được thực hiện trước ngày 1-3-2027.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; các sở, ban, ngành và UBND cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi quản lý.

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp được đề nghị phối hợp đẩy mạnh truyền thông chính sách, xây dựng các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm và sản phẩm truyền thông pháp luật trên các loại hình báo chí, nền tảng số và mạng xã hội.

Theo kế hoạch, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-3-2027, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.