Đồng Tháp triển khai Khu kinh tế ven biển Gò Công

Du lịch biển là một trong những thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp.

Theo Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 16/9/2026, tỉnh định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển Gò Công theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Các ngành được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng, đóng tàu và các ngành công nghiệp phụ trợ; phát triển khu nuôi trồng thủy sản theo hướng sử dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, Đồng Tháp định hướng phát triển dịch vụ, du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới. Tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế ven biển Gò Công nhằm khai thác hiệu quả luồng cho tàu biển trọng tải lớn cập bến biển, sông Soài Rạp.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công, kết hợp nghiên cứu phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển, xác định trọng tâm các khu vực phát triển hạ tầng, mời gọi đầu tư. Đồng thời, việc phát triển khu kinh tế phải kết hợp bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, kinh tế biển.

Tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lập quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Gò Công. Sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế.

Đồng Tháp cũng rà soát đầu tư các tuyến hạ tầng đối ngoại, nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, cảng biển; đồng thời thu hút các dự án đầu tư tại những vị trí tiềm năng trong Khu kinh tế ven biển Gò Công.

Để tạo động lực phát triển kinh tế biển, tỉnh định hướng đẩy mạnh đầu tư dịch vụ cảng biển và logistics, xây dựng trung tâm logistics tại khu kinh tế để khai thác hiệu quả luồng tàu trọng tải lớn vào khu vực biển và sông Soài Rạp. Đồng thời, ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển các khu đô thị lấn biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và thông minh, gắn với không gian đô thị, dịch vụ, du lịch ven biển mới, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

UBND tỉnh dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo phát triển các khu kinh tế, gồm khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển, để lãnh đạo, điều hành việc phát triển các khu vực động lực trên địa bàn. Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND xã, phường liên quan.

Về giải pháp cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thành Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công và lập quy hoạch chung; chủ động phối hợp, rà soát, tập hợp thông tin, tài liệu phục vụ xây dựng đề án và lập quy hoạch; đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo phân công, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì xây dựng đề án, lập quy hoạch Khu kinh tế ven biển Gò Công; phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ tham gia góp ý đối với đề án, quy hoạch và những nội dung liên quan theo lĩnh vực phụ trách. UBND các xã, phường nơi xây dựng Khu kinh tế ven biển Gò Công phối hợp lập đề án, quy hoạch; cung cấp thông tin phục vụ công tác lập đề án…

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp.

Với chiều dài 32 km bờ biển ở phía Đông, tỉnh Đồng Tháp chủ trương phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về kinh tế biển. Trong đó, trọng tâm là mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, kết hợp phát triển đô thị du lịch biển với nuôi trồng thủy sản, điện gió, khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái biển gần bờ. Kinh tế biển được xác định dựa trên 4 trụ cột gồm phát triển công nghiệp, cảng và trung tâm logistics; phát triển năng lượng sạch; phát triển du lịch biển; đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt 1.341.352 tấn, trong đó sản lượng thủy sản nuôi nước lợ, mặn đạt 54.222 tấn và sản lượng khai thác thủy sản đạt 126.000 tấn. Tỉnh cũng đặt yêu cầu giảm dần số lượng tàu cá khai thác thủy sản hằng năm, tối thiểu 1,5% đối với tàu hoạt động vùng khơi, 4% đối với tàu hoạt động vùng lộng và 5% đối với tàu hoạt động vùng biển ven bờ trên tổng số tàu cá hiện có của địa phương.

Về hạ tầng, Đồng Tháp tiếp tục mời gọi đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp vùng phía Đông của tỉnh dọc sông Soài Rạp như Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, các Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, 2 và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá. Tỉnh phát triển các lĩnh vực hải cảng, logistics sau cảng, các khu công nghiệp hậu cảng, đóng tàu, nghề cá và các lĩnh vực khai thác năng lượng liên quan đến biển.

Công nghiệp năng lượng là một trong các ngành được ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Đồng Tháp.

Theo Quy hoạch các khu bến cảng tại Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng, vùng ven biển của tỉnh có 5 bến cảng gồm: Bến cảng tổng hợp Gò Công; Bến cảng Tổng kho dầu khí Soài Rạp Nam sông Hậu Petro; Bến cảng Tổng kho xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước; Bến cảng phục vụ kho xăng dầu DKC Tiền Giang và Bến cảng Bình Đông. Các bến cảng có công suất hàng hóa thông quan hằng năm từ 4,5 triệu tấn đến 5,9 triệu tấn; hành khách từ 49,6 nghìn lượt đến 56,3 nghìn lượt.

Tỉnh cũng đầu tư các dự án đường giao thông phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông; dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh kết nối với Tây Ninh và Vĩnh Long (giai đoạn 1), qua đó kết nối các cảng biển, vùng và địa phương, phục vụ phát triển kinh tế biển.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Đồng Tháp tiếp tục vận hành, khai thác hai dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 và Tân Phú Đông 2; mời gọi đầu tư phát triển Khu vực điện gió Tân Thành công suất 100 MW và nghiên cứu, phát triển năng lượng từ thủy triều biển.

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp.

Đối với du lịch biển, tỉnh nghiên cứu phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng gắn với cải thiện sinh thái rừng ngập mặn ven biển, xây dựng đô thị ven biển theo mô hình tăng trưởng xanh, đô thị thông minh. Các khu vực được định hướng phát triển gồm khu du lịch biển Tân Thành, khai thác đặc trưng biển cát đen; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cồn Ngang (Tân Phú Đông), khai thác giá trị của cồn nổi ở cửa biển để phát triển các khu nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên.

Về thủy sản, tỉnh định hướng phát triển nuôi biển tại các xã Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông; tổ chức lại sản xuất theo định hướng thị trường, xây dựng vùng nguyên liệu bảo đảm truy xuất nguồn gốc, gắn phát triển nuôi biển với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái rừng ngập mặn, cửa sông, ven biển.