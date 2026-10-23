Đồng Tháp triển khai IPv6 cho toàn bộ hệ thống hội nghị trực tuyến

Sáng 23/10, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp đưa vào vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến sử dụng IPv6, kết nối Tỉnh ủy với 102 đảng ủy xã, phường qua mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến ứng dụng giao thức Internet thế hệ mới IPv6 đến 102 đảng ủy xã, phường. (Ảnh: Tỉnh ủy Đồng Tháp)

VNNIC cũng cho biết, nếu trước đây, các hội nghị trực tuyến có thời điểm gặp tình trạng giật, trễ hình ảnh và âm thanh khi số lượng điểm cầu vượt 100 thì hiện nay, với hệ thống hội nghị truyền hình sử dụng IPv6 có thể kết nối tối đa 250 điểm cầu, trong đó các kết nối nội tỉnh.

Các kết nối liên tỉnh và đến cơ quan Trung ương tiếp tục sử dụng đồng thời IPv4 và IPv6 để bảo đảm tương thích.

Để đi vào hoạt động chính thức, từ ngày 13/8 đến 1/10, hệ thống đã trải qua 5 phiên vận hành thử nghiệm. Đến nay, toàn bộ 103 điểm cầu đã kết nối thành công bằng IPv6. Ngày 2/10, hệ thống phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm với 105 thiết bị kết nối đồng thời, hoạt động thông suốt, không phát sinh sự cố.

Việc ứng dụng IPv6 giúp mở rộng không gian địa chỉ mạng, hỗ trợ quản lý kết nối tập trung và giảm sự phụ thuộc vào cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng NAT. Giao thức này cũng hỗ trợ triển khai các cơ chế bảo mật như IPsec, kiểm soát truy cập và phân tách vùng mạng.

Giải pháp được triển khai trên cơ sở tận dụng hạ tầng mạng hiện có và thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6, không phát sinh kinh phí đầu tư riêng cho việc mua sắm bổ sung thiết bị.

Trước đó, năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt chương trình thúc đẩy chuyển đổi IPv6 Only giai đoạn 2026-2030.

Thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục duy trì hệ thống IPv6 Only trong tỉnh, đồng thời bảo đảm kết nối với các hệ thống bên ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp. Địa phương dự kiến chuẩn hóa mô hình để xem xét nhân rộng tại các cơ quan, địa phương khác.