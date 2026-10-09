Đồng Tháp triển khai Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại hội nghị, đại biểu được triển khai Hướng dẫn số 11, ngày 28-8-2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026 - 2031; Kế hoạch số 61 ngày 13-8-2026 về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, góp phần khẳng định vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đối với Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hội nghị triển khai các hoạt động vận động nguồn lực xã hội, chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; thống nhất cách thức tổ chức, chế độ thông tin, báo cáo và công tác tuyên truyền trước, trong và sau các hoạt động. Hội nghị cũng triển khai văn bản phát động thi đua cao điểm từ nay đến cuối năm 2026, nhằm nâng cao trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị MTTQ các xã, phường và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn, kế hoạch thành nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; xác định rõ công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong vận động Nhân dân tham gia.

Các địa phương cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo người nghèo; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Qua đó, góp phần tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tương thân tương ái và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...