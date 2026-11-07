Đồng Tháp triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân

Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Liên quan đến kết quả thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến 10/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3,3 triệu người/3,4 triệu người thuộc đối tượng thống kê, đạt tỷ lệ hơn 99,2%.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Lâm Thị Ngọc Kim, chia sẻ: "Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp, bên cạnh kết quả khám thực tế, công tác nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện".

Theo bà Kim, về công tác nhập liệu, trong tổng số hơn 3,3 triệu hồ sơ khám sức khỏe đã thực hiện, có 493.064 hồ sơ được nhập trực tiếp trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; 2.321.677 hồ sơ đã được nhập trên file Excel chuẩn hóa; và 563.013 hồ sơ đang tiếp tục được chuẩn hóa theo quy định của Bộ Y tế.

Trong công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp còn gặp một số khó khăn trong công tác nhập liệu. Ảnh: Lư Diễm

Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu, rà soát tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ; đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử lên phần mềm VNeID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe người dân.

Song song với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Sở Y tế Đồng Tháp đặc biệt quan tâm đến công tác tái cơ cấu toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đang quản lý 47 đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn 102 xã, phường trực thuộc tỉnh. Trong đó, Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có 17 đơn vị, gồm: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Đồng Tháp, Sa Đéc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, khu vực Tháp Mười, khu vực Hồng Ngự; Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp; Bệnh viện Phổi Đồng Tháp; Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang; Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang; Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang; Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp; Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang và Bệnh viện Da liễu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 Trung tâm chuyên khoa và các đơn vị khác, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang; Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tháp; Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai tái cơ cấu toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 23 Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực, trong đó có 12 TTYT khu vực có giường bệnh điều trị nội trú; 5 TTYT khu vực không có giường bệnh điều trị nội trú, gồm: TTYT khu vực Cai Lậy; TTYT khu vực Tháp Mười; TTYT khu vực Hồng Ngự 1; TTYT khu vực Cao Lãnh 1 và TTYT khu vực Sa Đéc 1.

Căn cứ Công văn số 2617/UBND-TH ngày 5/8 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ TTYT khu vực về Trạm Y tế và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Đề án số 8292/ĐA-SYT ngày 29/9 để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ 1/10, 23 Trung tâm Y tế khu vực thuộc Sở Y tế đã thực hiện việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số về các Trạm Y tế thuộc UBND xã, phường.

Tổ chức lại 17 TTYT khu vực có giường bệnh điều trị nội trú thành Bệnh viện Đa khoa hạng III; Đồng thời tiến hành giải thể 6 TTYT khu vực không có giường bệnh điều trị nội trú hoặc TTYT khu vực có giường bệnh ít và sáp nhập khối điều trị, hành chính của 6 TTYT này vào Bệnh viện Đa khoa hoặc Bệnh viện Đa khoa khu vực gần nhất đóng trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, lộ trình thực hiện sáp nhập và sắp xếp nêu trên từ 01/01/2027.